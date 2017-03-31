Актер Максим Дрозд прошел экспресс-курс в полиции для роли в сериале НТВ

Актер Максим Дрозд в ускоренном режиме прошел спецкурс по подготовке к службе в рядах МВД. На следующей неделе на НТВ стартует сериал «Консультант». В психологическом детективе Дрозд исполняет главную роль следователя, которому предстоит установить истинного маньяка.
Максим Дрозд прошел экспресс-курс подготовки в полиции на настоящей тренировочной базе. Правда, стрелять пришлось из воображаемого пистолета по ненастоящему противнику. Но Дрозд сыграть может убедительно и без оружия. В перерыве между упражнениями актер рассказал про свою роль в новом сериале.
Действия происходят в начале 90-х. Он играет Олега Брагина. Сыщика, который 10 лет охотился на серийного убийцу. И вот, когда вероятный преступник пойман, в деле наступает неожиданный поворот. В провинциальный городок Придонск приезжает столичный психолог Вячеслав Широков, его играет Кирилл Кяро. На одном из судебных процессов он заявляет: «Этот человек ни при чем, маньяк разгуливает на свободе». В итоге эксперт Широков и следователь Брагин пытаются вычислить настоящего убийцу. По сценарию оба разъезжают на служебной «копейке». У Максима Дрозда с этой машиной были сложные отношения.
Максим Дрозд: «Эта механическая коробка, мне было очень тяжело, но через какое-то время машина поддалась».
«Консультант» способен перевернуть привычное представление зрителя о жанре психологического детектива. Сюжет, как и полагается, многогранен, запутан, но, есть и еще одна интересная деталь, достойная внимания. Сыщик Широков и эксперт Брагин — полные противоположности, вынужденные работать вместе. Следователь вспыльчив, психолог сдержан. Один верит фактам, другой ставит их под сомнения.
Алексей Слаповский, сценарист сериала: «Это детектив. У меня как минимум четверо подозреваемых. И практически до конца не понятно, кто же этим занимается. Народ желает мести, расправы, хочет посадить того, кого поймали быстрее, как можно быстрее».
Образ серийного убийцы в сериале, говорит сценарист Алексей Слаповский, собирательный. Он составил его, изучив биографию самых жестоких маньяков современности. И, конечно же, противостоять такому отрицательному герою должен умелый сыщик. Сыграть его, не овладев приемами рукопашного боя, просто невозможно.
На тренировочной базе актер провел целый день. И вот уже к концу занятий, когда силы были на исходе, главный по спецподготовке — начальник спецбатальона ГИБДД полковник Чарыков — попросил Дрозда продемонстрировать полученные навыки.
Оценку подготовке и тому, как удалось вжиться в образ следователя, дал и один из экспертов — офицер, начальник ГИБДД Московской области. Известной фразы Станиславского «Не верю» не прозвучало.
Виктор Кузнецов, начальник УГИБДД ГУ МВД РФ по Московской области: «Максим Дрозд — такая фигура, он играет очень органично. Мне очень нравится, как он играет. Ну, потому что он десантник. Я считаю, поэтому. И он настоящий профессионал. Он делает профессионально всю свою работу».
Вне всяких сомнений после такого курса Максим Дрозд должен сыграть органично. Ведь вжиться в роль помогали настоящие полицейские. Как это будет выглядеть на экране, можно увидеть уже совсем скоро. Сериал «Консультант» стартует на НТВ 3 апреля.
Действия происходят в начале 90-х. Он играет Олега Брагина. Сыщика, который 10 лет охотился на серийного убийцу. И вот, когда вероятный преступник пойман, в деле наступает неожиданный поворот. В провинциальный городок Придонск приезжает столичный психолог Вячеслав Широков, его играет Кирилл Кяро. На одном из судебных процессов он заявляет: «Этот человек ни при чем, маньяк разгуливает на свободе». В итоге эксперт Широков и следователь Брагин пытаются вычислить настоящего убийцу. По сценарию оба разъезжают на служебной «копейке». У Максима Дрозда с этой машиной были сложные отношения.
Максим Дрозд: «Эта механическая коробка, мне было очень тяжело, но через какое-то время машина поддалась».
«Консультант» способен перевернуть привычное представление зрителя о жанре психологического детектива. Сюжет, как и полагается, многогранен, запутан, но, есть и еще одна интересная деталь, достойная внимания. Сыщик Широков и эксперт Брагин — полные противоположности, вынужденные работать вместе. Следователь вспыльчив, психолог сдержан. Один верит фактам, другой ставит их под сомнения.
Алексей Слаповский, сценарист сериала: «Это детектив. У меня как минимум четверо подозреваемых. И практически до конца не понятно, кто же этим занимается. Народ желает мести, расправы, хочет посадить того, кого поймали быстрее, как можно быстрее».
Образ серийного убийцы в сериале, говорит сценарист Алексей Слаповский, собирательный. Он составил его, изучив биографию самых жестоких маньяков современности. И, конечно же, противостоять такому отрицательному герою должен умелый сыщик. Сыграть его, не овладев приемами рукопашного боя, просто невозможно.
На тренировочной базе актер провел целый день. И вот уже к концу занятий, когда силы были на исходе, главный по спецподготовке — начальник спецбатальона ГИБДД полковник Чарыков — попросил Дрозда продемонстрировать полученные навыки.
Оценку подготовке и тому, как удалось вжиться в образ следователя, дал и один из экспертов — офицер, начальник ГИБДД Московской области. Известной фразы Станиславского «Не верю» не прозвучало.
Виктор Кузнецов, начальник УГИБДД ГУ МВД РФ по Московской области: «Максим Дрозд — такая фигура, он играет очень органично. Мне очень нравится, как он играет. Ну, потому что он десантник. Я считаю, поэтому. И он настоящий профессионал. Он делает профессионально всю свою работу».
Вне всяких сомнений после такого курса Максим Дрозд должен сыграть органично. Ведь вжиться в роль помогали настоящие полицейские. Как это будет выглядеть на экране, можно увидеть уже совсем скоро. Сериал «Консультант» стартует на НТВ 3 апреля.
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