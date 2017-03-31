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  • 31.03, 15:43
    В Курске открылся диспетчерский центр для связи глухих с экстренными службами. инвалиды, Курск, МЧС. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    В Курске открылся диспетчерский центр для связи глухих с экстренными службами

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    В Курске открылся диспетчерский центр для связи глухих с экстренными службами

    В Курске открылся диспетчерский центр для связи глухих с экстренными службами

    В Курске открылся диспетчерский центр для связи глухих с экстренными службами

      В Курске открылась пока единственная в России служба, куда может обратиться по видеосвязи любой слабослышащий человек и попросить о помощи: вызвать скорую, например, или спасателей. Раньше людям с нарушением слуха приходилось в экстренных ситуациях искать кого-то, кто бы мог набрать номер 112 и объяснить их проблему.

      В регионе запустили уникальную программу для глухих. Видеозвонки на языке жестов сотрудники диспетчерского центра принимают и понимают круглосуточно. Получив сигнал SOS, диспетчеры-сурдопереводчики тут же связываются с экстренными службами, ведь часто счет может идти буквально на минуты.

      Руслан Солдатенков, заместитель начальника ГУ МЧС РФ по Курской области: «Время играет жизненно важную роль. Диспетчеры данной службы могут одновременно подать сигнал в экстренные службы и тем самым сократить время их реагирования и оказания помощи данным людям».

      Диспетчеры центра признаются, что понять человека по видеосвязи очень непросто. Даже для них, сурдопереводчиков с многолетним стажем. Поэтому пришлось пройти специальную подготовку. Ведь звонков очень много, и проблемы самые разные.

      Александр Качергис, председатель курского регионального отделения Общероссийской организации инвалидов: «Этот диспетчерский центр дал возможность решать все жизненно необходимые вопросы для инвалидов по слуху. Дежурят по два человека. Это крайне сложно — понять глухого человека через монитор».

      Пока программа работает лишь в тестовом режиме, еще необходимы технические доработки. Однако уже экстренную помощь успели получить сотни людей, которым так трудно быть услышанными.

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