#ТЫСУПЕР!
Место встречи
ТВ-Эфир
Место встречи
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт–Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 31.03, 15:42
    Военные рассказали о нынешнем контингенте российских призывников. армия и флот РФ, Минобороны РФ, Шойгу. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    Военные рассказали о нынешнем контингенте российских призывников

    комментировать
    Военные рассказали о нынешнем контингенте российских призывников

    Военные рассказали о нынешнем контингенте российских призывников

    Военные рассказали о нынешнем контингенте российских призывников

      Сегодня глава Минобороны поручил создать все условия для быстрой адаптации новобранцев к армейским условиям. При этом многие призывники уже прибывают в военкоматы с поистине армейской подготовкой.

      На селекторном совещании Сергей Шойгу призвал ответственно подойти к подбору администрации воинских эшелонов и начальников команд, направляемых за молодым пополнением. Необходимо исключить любые правонарушения и случаи заболевания военнослужащих, подчеркнул министр.

      Этой весной, согласно указу президента, Вооруженные силы России пополнят 142 тысячи призывников. Уже завтра, 1 апреля, первые новобранцы отправятся к местам несения службы.

      В рейтинге популярности на первых местах у призывников уже много лет подряд десант и морская пехота. Служить в ВДВ и на флоте хотят многие, попадают — лучшие. Выбирать есть из кого.

      Роман Раманичев, военный комиссар Перовского района Москвы: «Приходят сейчас уже подготовленные граждане. Много с высшим образованием. Самостоятельно посещают клубы по интересам — десантные, например. Прыгают с парашютом, читают книги, занимаются спортом, готовят себя к службе в Вооруженных силах. И приходит контингент в основном сейчас с желанием служить».

      Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Александра Коневича.

      Читайте также

      Показать ещё

      Комментарии

      ntv.ru

      НТВ в социальных сетях

      Меню сайта

      Телекомпания

      НТВ в социальных сетях

      Приложения

      Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru