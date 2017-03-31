Военные рассказали о нынешнем контингенте российских призывников

Сегодня глава Минобороны поручил создать все условия для быстрой адаптации новобранцев к армейским условиям. При этом многие призывники уже прибывают в военкоматы с поистине армейской подготовкой.
На селекторном совещании Сергей Шойгу призвал ответственно подойти к подбору администрации воинских эшелонов и начальников команд, направляемых за молодым пополнением. Необходимо исключить любые правонарушения и случаи заболевания военнослужащих, подчеркнул министр.
Этой весной, согласно указу президента, Вооруженные силы России пополнят 142 тысячи призывников. Уже завтра, 1 апреля, первые новобранцы отправятся к местам несения службы.
В рейтинге популярности на первых местах у призывников уже много лет подряд десант и морская пехота. Служить в ВДВ и на флоте хотят многие, попадают — лучшие. Выбирать есть из кого.
Роман Раманичев, военный комиссар Перовского района Москвы: «Приходят сейчас уже подготовленные граждане. Много с высшим образованием. Самостоятельно посещают клубы по интересам — десантные, например. Прыгают с парашютом, читают книги, занимаются спортом, готовят себя к службе в Вооруженных силах. И приходит контингент в основном сейчас с желанием служить».
Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Александра Коневича.
Этой весной, согласно указу президента, Вооруженные силы России пополнят 142 тысячи призывников. Уже завтра, 1 апреля, первые новобранцы отправятся к местам несения службы.
В рейтинге популярности на первых местах у призывников уже много лет подряд десант и морская пехота. Служить в ВДВ и на флоте хотят многие, попадают — лучшие. Выбирать есть из кого.
Роман Раманичев, военный комиссар Перовского района Москвы: «Приходят сейчас уже подготовленные граждане. Много с высшим образованием. Самостоятельно посещают клубы по интересам — десантные, например. Прыгают с парашютом, читают книги, занимаются спортом, готовят себя к службе в Вооруженных силах. И приходит контингент в основном сейчас с желанием служить».
Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Александра Коневича.
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