В субботу, 1 апреля, гостьей нового выпуска программы «Секрет на миллион» на НТВ станет актриса Елена Бирюкова. Вот уже 10 лет она живет в гражданском браке с бизнесменом Ильёй Хорошиловым. Поклонники и друзья гадают: почему даже после рождения ребенка мужчина так и не сделал звезде предложение?
Несколько лет назад все газеты пестрили заголовками: у Екатерины Климовой и Елены Бирюковой один муж на двоих! Ведущая шоу «Секрет на миллион» Лера Кудрявцева не могла не спросить Елену, как она пережила этот период жизни, как реагировала на критику в свой адрес, ведь Катя — близкая подруга Бирюковой. Расспросила Лера свою героиню и о двоих бывших мужьях звезды. Елена признается, почему не помогает отцу своей старшей дочери, который прикован к постели после инсульта.
Сейчас Елена — счастливая мать, но на пути к счастью ей пришлось многое преодолеть. Только в студии программы «Секрет на миллион» она решилась на откровенное признание. Оказывается, Бирюкова почти попрощалась с жизнью, когда врачи ставили ей страшный диагноз и готовили к операции. Рождение второй дочери актриса до сих пор считает чудом. Но будет ли у волшебства продолжение? Наденет ли Бирюкова белое платье в третий раз? Она еще не знает, что отец второго ребенка актрисы пришел на съемки с обручальным кольцом…
Смотрите выпуск шоу «Секрет на миллион» в субботу, 1 апреля, в 17:00 на НТВ и НТВ.Ru.
Сейчас Елена — счастливая мать, но на пути к счастью ей пришлось многое преодолеть. Только в студии программы «Секрет на миллион» она решилась на откровенное признание. Оказывается, Бирюкова почти попрощалась с жизнью, когда врачи ставили ей страшный диагноз и готовили к операции. Рождение второй дочери актриса до сих пор считает чудом. Но будет ли у волшебства продолжение? Наденет ли Бирюкова белое платье в третий раз? Она еще не знает, что отец второго ребенка актрисы пришел на съемки с обручальным кольцом…
Смотрите выпуск шоу «Секрет на миллион» в субботу, 1 апреля, в 17:00 на НТВ и НТВ.Ru.
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