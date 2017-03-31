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  • 31.03, 14:12
    Первое предложение руки и сердца в программе «Секрет на миллион» — 1 апреля на НТВ. браки и разводы, знаменитости, НТВ, телевидение. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    Первое предложение руки и сердца в программе «Секрет на миллион» — 1 апреля на НТВ

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    Первое предложение руки и сердца в программе «Секрет на миллион» — 1 апреля на НТВ

    Первое предложение руки и сердца в программе «Секрет на миллион» — 1 апреля на НТВ

    Первое предложение руки и сердца в программе «Секрет на миллион» — 1 апреля на НТВ

      В субботу, 1 апреля, гостьей нового выпуска программы «Секрет на миллион» на НТВ станет актриса Елена Бирюкова. Вот уже 10 лет она живет в гражданском браке с бизнесменом Ильёй Хорошиловым. Поклонники и друзья гадают: почему даже после рождения ребенка мужчина так и не сделал звезде предложение?

      Несколько лет назад все газеты пестрили заголовками: у Екатерины Климовой и Елены Бирюковой один муж на двоих! Ведущая шоу «Секрет на миллион» Лера Кудрявцева не могла не спросить Елену, как она пережила этот период жизни, как реагировала на критику в свой адрес, ведь Катя — близкая подруга Бирюковой. Расспросила Лера свою героиню и о двоих бывших мужьях звезды. Елена признается, почему не помогает отцу своей старшей дочери, который прикован к постели после инсульта.

      Сейчас Елена — счастливая мать, но на пути к счастью ей пришлось многое преодолеть. Только в студии программы «Секрет на миллион» она решилась на откровенное признание. Оказывается, Бирюкова почти попрощалась с жизнью, когда врачи ставили ей страшный диагноз и готовили к операции. Рождение второй дочери актриса до сих пор считает чудом. Но будет ли у волшебства продолжение? Наденет ли Бирюкова белое платье в третий раз? Она еще не знает, что отец второго ребенка актрисы пришел на съемки с обручальным кольцом…

      Смотрите выпуск шоу «Секрет на миллион» в субботу, 1 апреля, в 17:00 на НТВ и НТВ.Ru.

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