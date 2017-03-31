Песков прокомментировал закон, разрешающий школьницам в Чечне носить хиджаб

Парламент Чечни принял поправки в местный закон, разрешающий учащимся в школах носить одежду или символику в соответствии с их вероисповеданием, в том числе хиджабы.

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле пока не сформулировали свою позицию относительно закона, принятого в Чечне.



Дмитрий Песков: «Я не стал бы высказывать какую-то позицию. Вы знаете, что проблема ношения хиджаба в учебных и иных заведениях активно дискутируется во многих странах мира. Говорить о каком-то стандартном подходе не приходится».



По его мнению, «это вопрос регуляторики». Нужно понять, нужно ли решать этот вопрос на федеральном уровне или в этой практике есть «какая-то доля компетенции региональных властей».



Дмитрий Песков: «Какой-то единой позиции у Кремля в данном случае нет».



Пресс-секретарь главы государства отметил, что в различных странах этот вопрос регулируется по-разному.



Дмитрий Песков: «Россия — это многонациональная и многоконфессиональная страна, и президент РФ неоднократно говорил, что сила России как раз в нашей многонациональности и многоконфессиональности».



Но при этом он напомнил: Россия — светское государство, что зафиксировано в Конституции.



Новая статья, которая была внесена в закон «Об образовании в Чечне», которая разрешает ношение одежды и атрибутики, относящейся к вероисповеданию учащихся, не противоречит федеральному закону.



