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  • 31.03, 14:12
    Песков прокомментировал закон, разрешающий школьницам в Чечне носить хиджаб. законодательство, одежда, Песков, Чечня, школы. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    Песков прокомментировал закон, разрешающий школьницам в Чечне носить хиджаб

    2 комментария

    Песков прокомментировал закон, разрешающий школьницам в Чечне носить хиджаб

    Песков прокомментировал закон, разрешающий школьницам в Чечне носить хиджаб

      Парламент Чечни принял поправки в местный закон, разрешающий учащимся в школах носить одежду или символику в соответствии с их вероисповеданием, в том числе хиджабы.

      Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле пока не сформулировали свою позицию относительно закона, принятого в Чечне.

      Дмитрий Песков: «Я не стал бы высказывать какую-то позицию. Вы знаете, что проблема ношения хиджаба в учебных и иных заведениях активно дискутируется во многих странах мира. Говорить о каком-то стандартном подходе не приходится».

      По его мнению, «это вопрос регуляторики». Нужно понять, нужно ли решать этот вопрос на федеральном уровне или в этой практике есть «какая-то доля компетенции региональных властей».

      Дмитрий Песков: «Какой-то единой позиции у Кремля в данном случае нет».

      Пресс-секретарь главы государства отметил, что в различных странах этот вопрос регулируется по-разному.

      Дмитрий Песков: «Россия — это многонациональная и многоконфессиональная страна, и президент РФ неоднократно говорил, что сила России как раз в нашей многонациональности и многоконфессиональности».

      Но при этом он напомнил: Россия — светское государство, что зафиксировано в Конституции.

      Новая статья, которая была внесена в закон «Об образовании в Чечне», которая разрешает ношение одежды и атрибутики, относящейся к вероисповеданию учащихся, не противоречит федеральному закону.

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