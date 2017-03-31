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  • 31.03, 14:12
    В ДНР отвергли причастность к взрыву автомобиля СБУ в Мариуполе. взрывы, ДНР, смерть, Украина. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    В ДНР отвергли причастность к взрыву автомобиля СБУ в Мариуполе

    1 комментарий
    В ДНР отвергли причастность к взрыву автомобиля СБУ в Мариуполе

    В ДНР отвергли причастность к взрыву автомобиля СБУ в Мариуполе

    В ДНР отвергли причастность к взрыву автомобиля СБУ в Мариуполе

      На Украине выясняют подробности взрыва автомобиля, в котором находился полковник СБУ Александр Хараберюш. Он занимал должность замначальника главного отдела контрразведки Донецкого управления.

      Взрывное устройство сработало прямо в центре города. Взрыв был такой силы, что джип Хараберюша выгорел полностью, а в соседних домах вылетели стекла.

      Полиция сейчас допрашивает свидетелей. На месте также работают саперы, они устанавливают тип взрывчатки.

      Генеральная прокуратура Украины возбудила уголовное дело по статье «Теракт». Представитель ДНР Эдуард Басурин заявил, что силовые структуры провозглашенной республики к произошедшему не причастны. По его мнению, это «внутренние разбирательства», связанные с «дележом денег».

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