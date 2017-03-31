Генпрокуратура рекомендовала главе РЖД уволить начальника департамента имущества

Генпрокуратура проводит проверки в компании РЖД. Возможно, это связано со схемами по выводу денег в офшоры.
Как сообщается, прокуратура порекомендовала главе РЖД Олегу Белозёрову уволить начальника департамента имущества Павла Потапова. На этом посту он работает всего четыре месяца. Источники газеты «Ведомости» говорят, что о проверке компанию предупредили заранее и что она может быть связана с Алексеем Крапивным — ему принадлежат компании, которые входят в число крупнейших подрядчиков РЖД.
Агентство Reuters ранее сообщало, что деньги этих компаний, полученные от монополии, в конечном счете обналичивались или выводились в офшоры. В прошлом году компания Deloitte по итогам проверки обнаружила низкую эффективность закупок РЖД. Аудиторы не исключали, что это может быть следствием «потенциальных сделок с заинтересованностью».
Агентство Reuters ранее сообщало, что деньги этих компаний, полученные от монополии, в конечном счете обналичивались или выводились в офшоры. В прошлом году компания Deloitte по итогам проверки обнаружила низкую эффективность закупок РЖД. Аудиторы не исключали, что это может быть следствием «потенциальных сделок с заинтересованностью».
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