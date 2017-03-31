Путин обсудил с Совбезом отношения с Белоруссией, Арктику и ситуацию в Ираке

Владимир Путин провел совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ.
Как сообщили в пресс-службе Кремля, обсуждались актуальные вопросы российско-белорусских отношений, а также различные внутрироссийские темы, в том числе военное присутствие России в Арктике.
Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ: «В контексте подготовки к запланированным на понедельник контактам с президентом Белоруссии Александром Лукашенко были обсуждены участниками совещания актуальные вопросы российско- белорусских союзнических отношений».
Кроме того, участники совещания в очередной раз «выразили глубокую озабоченность» стремительно ухудшающейся гуманитарной обстановкой вокруг иракского Мосула.
Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ: «В контексте подготовки к запланированным на понедельник контактам с президентом Белоруссии Александром Лукашенко были обсуждены участниками совещания актуальные вопросы российско- белорусских союзнических отношений».
Кроме того, участники совещания в очередной раз «выразили глубокую озабоченность» стремительно ухудшающейся гуманитарной обстановкой вокруг иракского Мосула.
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