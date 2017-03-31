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  • 31.03, 15:42
    Путин обсудил с Совбезом отношения с Белоруссией, Арктику и ситуацию в Ираке. Белоруссия, Ирак, Путин. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    Путин обсудил с Совбезом отношения с Белоруссией, Арктику и ситуацию в Ираке

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    Путин обсудил с Совбезом отношения с Белоруссией, Арктику и ситуацию в Ираке

    Путин обсудил с Совбезом отношения с Белоруссией, Арктику и ситуацию в Ираке

      Владимир Путин провел совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ.

      Как сообщили в пресс-службе Кремля, обсуждались актуальные вопросы российско-белорусских отношений, а также различные внутрироссийские темы, в том числе военное присутствие России в Арктике.

      Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ: «В контексте подготовки к запланированным на понедельник контактам с президентом Белоруссии Александром Лукашенко были обсуждены участниками совещания актуальные вопросы российско- белорусских союзнических отношений».

      Кроме того, участники совещания в очередной раз «выразили глубокую озабоченность» стремительно ухудшающейся гуманитарной обстановкой вокруг иракского Мосула.

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