«Ветерок ласково треплет арматуру»: красноярцы соревнуются в «ураганном» чувстве юмора

В Красноярске в экстренном режиме работают аварийные бригады, а жителям советуют не выходить из дома. На город и край обрушился ураганный ветер, оставив без света больше 12 тысяч человек. Эффектными кадрами последствий удара стихии красноярцы делятся в соцсетях.
МЧС предупредило красноярцев СМС-рассылкой еще накануне вечером: ветер будет дуть со скоростью 27 м/с. Это почти 100 км/ч — к такому сложно подготовиться.
Дуть начало еще ночью, а к утру стали появляться первые тревожные сводки. Ветер снес крышу у двухэтажного здания, вырывал деревья, крушил рекламные растяжки, разворачивал светофоры. В 26 многоэтажных домах Красноярска нет света, и часть частного сектора также осталась без электричества. По данным Минэнерго, всего под отключение в Красноярском крае попали более 12 тысяч человек.
В соцсетях сибиряки соревнуются в чувстве юмора. Сообщения о «мусорном» ветре и о том, как «легкий мартовский ветерок ласково треплет за окном арматуру», подкрепляют говорящими фото. Шутки шутками, а у людей даже при закрытых форточках натяжные потолки дома не выдерживали.
В Дудинке, на севере края, жителям еще сложнее — все тот же шквалистый ветер, но еще и метель. На мощные порывы ветра жалуются и Республика Хакасия, и Кузбасс, и Алтай, и Новосибирск. Там жители сообщают о рекламных щитах и даже остановках, которые ветер швыряет прямо на проезжую часть. У районного суда там сорвало крышу.
В Красноярске дорожные службы работают по экстренным вызовам, а когда ветер стихнет, город начнут приводить в порядок. Но пока красноярцам без особой необходимости советуют на улицу не выходить.
Дуть начало еще ночью, а к утру стали появляться первые тревожные сводки. Ветер снес крышу у двухэтажного здания, вырывал деревья, крушил рекламные растяжки, разворачивал светофоры. В 26 многоэтажных домах Красноярска нет света, и часть частного сектора также осталась без электричества. По данным Минэнерго, всего под отключение в Красноярском крае попали более 12 тысяч человек.
В соцсетях сибиряки соревнуются в чувстве юмора. Сообщения о «мусорном» ветре и о том, как «легкий мартовский ветерок ласково треплет за окном арматуру», подкрепляют говорящими фото. Шутки шутками, а у людей даже при закрытых форточках натяжные потолки дома не выдерживали.
Да что вы знаете о силе ветра!!! Вот прислали фотографию. У людей в новом доме, на «Мясокомбинате», при закрытых окнах надуло ветром натяжные потолки #немогупридуматьтэгPosted by Юлия Лебедева on Thursday, March 30, 2017
В Дудинке, на севере края, жителям еще сложнее — все тот же шквалистый ветер, но еще и метель. На мощные порывы ветра жалуются и Республика Хакасия, и Кузбасс, и Алтай, и Новосибирск. Там жители сообщают о рекламных щитах и даже остановках, которые ветер швыряет прямо на проезжую часть. У районного суда там сорвало крышу.
В Красноярске дорожные службы работают по экстренным вызовам, а когда ветер стихнет, город начнут приводить в порядок. Но пока красноярцам без особой необходимости советуют на улицу не выходить.
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