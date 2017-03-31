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  • 31.03, 15:43
    Жители Пальмиры возвращаются в разминированные российскими саперами дома. армия и флот РФ, Сирия. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    Жители Пальмиры возвращаются в разминированные российскими саперами дома

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    Жители Пальмиры возвращаются в разминированные российскими саперами дома

    Жители Пальмиры возвращаются в разминированные российскими саперами дома

    Жители Пальмиры возвращаются в разминированные российскими саперами дома

      Жители Пальмиры возвращаются в свои дома. Практически в это же время в прошлом году российские саперы впервые разминировали город и сейчас уже добрались до современного жилого квартала. Судя по его состоянию, восстановить прежнюю спокойную жизнь там будет трудно.

      Современная часть Пальмиры — город Тадмор. Улицы пока пустынны, многие дома заминированы. Есть много работы для сотрудников военной полиции и российских саперов. В город вернулись уже около 100 жителей, открылись три маленькие лавочки.

      Люди возвращаются в Тадмор, потому что уверены, что здесь уже безопасно. Ведь в городе находятся российские военнослужащие. Несмотря на то, что боевики покинули город, меры предосторожности — максимальные.

      Пока группа саперов работает, безопасность ей обеспечивают автомобиль «Рысь» и сотрудники военной полиции. Каждый час саперы обнаруживают несколько хитроумных мин, установленных в домах. Как правило, они соединены с дверными ручками. Мины снимают и подрывают в безопасном месте.

      О том, насколько бережно Минобороны РФ относится к Пальмире, говорит тот факт, что руководит работами лично начальник инженерных войск России Юрий Ставицкий. По его словам, в ближайшее время эта операция будет завершена.

      Юрий Ставицкий: «На сегодняшний день мы очистили более 600 гектаров территории. Мы практически закончили памятники — территорию культурного наследия Сирии. Там сейчас по мелочам осталось. И перешли к работам в городе».

      Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Алексея Ивлиева.

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