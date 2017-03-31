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  • 31.03, 14:12
    Автомобиль сбил девушку на тротуаре на севере Москвы: эксклюзив НТВ. ДТП, Москва, эксклюзив. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    Автомобиль сбил девушку на тротуаре на севере Москвы: эксклюзив НТВ

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    Автомобиль сбил девушку на тротуаре на севере Москвы: эксклюзив НТВ

    Автомобиль сбил девушку на тротуаре на севере Москвы: эксклюзив НТВ

    Автомобиль сбил девушку на тротуаре на севере Москвы: эксклюзив НТВ

      Авария попала в объектив камеры видеонаблюдения. На кадрах видно, как машину занесло, а затем она вылетела на тротуар и снесла девушку-пешехода, которая шла по тротуару.

      На видео видно, как пострадавшую буквально подбрасывает в воздух после удара авто. После этого автомобиль вместе с девушкой-пешеходом сносит к стене дома.

      Пострадавшей удается подняться практически сразу после аварии. Водитель выскакивает из салона, чтобы оказать ей помощь.

      ДТП произошло возле станции метро «Водный стадион» со стороны Кронштадтского бульвара. Пострадавшая в тяжелом состоянии была доставлена в ГКБ №67, передает корреспондент НТВ.

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