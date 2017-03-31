Пациенткам больницы в Ставропольском крае выставили счета за использование розеток

Жительницам Ставропольского края после выписки из больницы придется экономить. В гинекологическом отделении ЦРБ им выставили счета за электроэнергию.
Пациенток обязали заплатить за то, что они пользовались кипятильниками, ноутбуками и даже зарядными устройствами для мобильных телефонов. Однократная зарядка телефона, к примеру, стоила шесть рублей.
Свое нововведение руководители лечебного учреждения пытаются оправдать тем, что компьютеры и другие электрические устройства только вредят пациентам. Вот и был составлен так называемый прайс-лист на использование розеток.
Врачи уверяют, что от этого сплошные плюсы: многие просто перестали заряжать устройства. А те, кто не стал отказываться от привычек, увеличивают доход больницы.
Сегодня сотрудники прокуратуры завершили проверку. В надзорном ведомстве констатировали: сотрудники ЦРБ не имели права требовать с пациенток деньги за те услуги, которые необходимо предоставлять бесплатно.
Подробности — в видеоматериале.
Свое нововведение руководители лечебного учреждения пытаются оправдать тем, что компьютеры и другие электрические устройства только вредят пациентам. Вот и был составлен так называемый прайс-лист на использование розеток.
Врачи уверяют, что от этого сплошные плюсы: многие просто перестали заряжать устройства. А те, кто не стал отказываться от привычек, увеличивают доход больницы.
Сегодня сотрудники прокуратуры завершили проверку. В надзорном ведомстве констатировали: сотрудники ЦРБ не имели права требовать с пациенток деньги за те услуги, которые необходимо предоставлять бесплатно.
Подробности — в видеоматериале.
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