Пациенткам больницы в Ставропольском крае выставили счета за использование розеток

Жительницам Ставропольского края после выписки из больницы придется экономить. В гинекологическом отделении ЦРБ им выставили счета за электроэнергию.

Пациенток обязали заплатить за то, что они пользовались кипятильниками, ноутбуками и даже зарядными устройствами для мобильных телефонов. Однократная зарядка телефона, к примеру, стоила шесть рублей.



Свое нововведение руководители лечебного учреждения пытаются оправдать тем, что компьютеры и другие электрические устройства только вредят пациентам. Вот и был составлен так называемый прайс-лист на использование розеток.



Врачи уверяют, что от этого сплошные плюсы: многие просто перестали заряжать устройства. А те, кто не стал отказываться от привычек, увеличивают доход больницы.



Сегодня сотрудники прокуратуры завершили проверку. В надзорном ведомстве констатировали: сотрудники ЦРБ не имели права требовать с пациенток деньги за те услуги, которые необходимо предоставлять бесплатно.



Подробности — в видеоматериале.