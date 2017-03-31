Стоматолог из Ярославля избавила от зубной боли белуху Мишу

Весьма необычного пациента избавила от мучительной боли стоматолог в Ярославской области. Дантист провела сложную операцию — удалила зуб белухе.

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Ярославль

Особое место в графике приема у стоматолога Алёны Недвецкой занимает пациент, встречи с которым доктор и сама ждет с нетерпением. Ведь он — настоящая общепризнанная звезда дельфинария. Своего спасителя девятилетний Миша — белуха или белый полярный кит — уже узнает.



Лечить животных Алёне раньше никогда не приходилось, но отказать в помощи Мише она не смогла: у того сильно болел зуб. Кит мучился, грыз мячики и деревянные мосты. Тогда сотрудники дельфинария и решили вызвать доктора. Вердикт был однозначный: нужно удалять. Но как? Никакой литературы по поводу лечения зубов этих морских животных нет. Местные ветеринары не взялись за сложного пациента. Провести операцию согласилась Алёна, которой помогали все сотрудники бассейна.



Алёна Недвецкая, стоматолог: «Удаление было гораздо тяжелее, чем человеку. Но руки сами делали. То есть было страшно, самое важное не навредить. Иногда не знаешь, как ребенок отреагирует на анестетик, тем более животное. Получается, что лечу его я, а он лечит меня эмоциями. И очень приятно было, что он чувствовал, что ты ему делаешь добро. Он давал тебе делать, понимал, что ему не навредят».



Больше всего волнений было по поводу реабилитации. Никто не знал, как кит отреагирует на все это. Сможет ли он есть и выступать. Однако уже на следующий день Миша заметно повеселел и, кажется, забыл о зубной боли. Но стоматолог Алёна, конечно же, пришла проведать своего необычного пациента. И не только для того, чтобы убедиться, что все в порядке. По словам дантиста, кит произвел на нее такое впечатление, что она решила стать не только зрителем водных шоу, но и постоянным доктором в дельфинарии.