Пьяный помощник прокурора устроил аварию в Воронеже

В двойных стандартах теперь уже бывшего помощника прокурора Воронежа предстоит разобраться его коллегам. Сотрудники надзорного ведомства начали проверку по факту ДТП с участием Алексея Седых.

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ДТП

пьяные

Алексей Седых, теперь уже бывший помощник прокурора Советского района Воронежа, наверное, и представить не мог, что ДТП с его участием вызовет такой большой общественный резонанс. В Интернете появился ролик, снятый очевидцами, где видно, как явно нетрезвый человек снимает номера с авто и пытается скрыться с места происшествия.



Правда, далеко уйти ему не удалось, его тут же догнали очевидцы. На другой записи, сделанной несколько минутами позже, Алексей Седых уверяет, что к выехавшей на встречку Toyota, которая влетела на полном ходу в Audi, он отношения не имеет.



Позже выяснилось, что Алексей Седых — сотрудник прокуратуры. Видимо, осознав, что отпираться бесполезно, в какой-то момент он все-таки признался, что в машине был, но якобы как пассажир.



Осмотрев машину, инспекторы нашли в салоне несколько бутылок алкоголя, а в багажнике еще одни госномера. Сотрудникам МВД еще предстоит выяснить, зачем они понадобились водителю, а также настоящие они или поддельные.



Поведением помощника прокурора заинтересовались и коллеги. В надзорном ведомстве начали служебную проверку, Седых почти сразу уволили.



Подробности — в видеоматериале.



