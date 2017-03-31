Житель Новороссийска убил семью из трех человек и застрелился

В Новороссийске после пожара в частном доме сотрудники экстренных служб обнаружили тела четырех человек. Все — с огнестрельными ранениями.
Уже точно известно, что все погибшие имели родственные связи. По основной версии, 60-летний мужчина мог убить свою сожительницу, ее дочь и мужа дочери, а после поджечь здание и покончить с собой. Есть сведения, что мужчина недавно развелся с женой, у бывших супругов был серьезный конфликт на почве раздела имущества.
На месте работают криминалисты Следственного комитета, они выясняют обстоятельства случившегося. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство двух или более лиц».
На месте работают криминалисты Следственного комитета, они выясняют обстоятельства случившегося. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство двух или более лиц».
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