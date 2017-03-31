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  • 31.03, 15:42
    Житель Новороссийска убил семью из трех человек и застрелился. Краснодарский край, пожары, самоубийства, семья, убийства и покушения. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    Житель Новороссийска убил семью из трех человек и застрелился

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    Житель Новороссийска убил семью из трех человек и застрелился

    Житель Новороссийска убил семью из трех человек и застрелился

    Житель Новороссийска убил семью из трех человек и застрелился

      В Новороссийске после пожара в частном доме сотрудники экстренных служб обнаружили тела четырех человек. Все — с огнестрельными ранениями.

      Уже точно известно, что все погибшие имели родственные связи. По основной версии, 60-летний мужчина мог убить свою сожительницу, ее дочь и мужа дочери, а после поджечь здание и покончить с собой. Есть сведения, что мужчина недавно развелся с женой, у бывших супругов был серьезный конфликт на почве раздела имущества.

      На месте работают криминалисты Следственного комитета, они выясняют обстоятельства случившегося. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство двух или более лиц».

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