Житель Новороссийска убил семью из трех человек и застрелился

В Новороссийске после пожара в частном доме сотрудники экстренных служб обнаружили тела четырех человек. Все — с огнестрельными ранениями.

Уже точно известно, что все погибшие имели родственные связи. По основной версии, 60-летний мужчина мог убить свою сожительницу, ее дочь и мужа дочери, а после поджечь здание и покончить с собой. Есть сведения, что мужчина недавно развелся с женой, у бывших супругов был серьезный конфликт на почве раздела имущества.



На месте работают криминалисты Следственного комитета, они выясняют обстоятельства случившегося. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство двух или более лиц».