Избивавшая ребенка няня из Башкирии объяснила свое поведение

Следователи начали проверку по факту скандального инцидента в Уфе. Там няня систематически избивала ребенка. Это стало известно, когда мама годовалого малыша установила в комнате камеру наблюдения. Сделать это она решилась, обнаружив у сына ссадины и синяки. А просмотрев запись, оказалась в шоке: женщина, которой доверили заботу о мальчике, успокаивала ребенка силой.
Полицейские опрашивают гувернантку и маму ребенка, а также внимательно изучают запись камеры наблюдения. На ней видно, как няня пытается успокоить годовалого малыша и уложить его спать. Маленький Исмаил, судя по записи, начинает плакать еще громче. Детский крик разносится по всей квартире. Утихомирить мальчика женщина решает силой — вначале бьет рукой, а затем поднимает и бросает годовалого ребенка.
Гузель Махмудова, мать ребенка: «Она его разворачивает, кидает. А следующие видео — она накрывает его подушкой и ложится. Слышно, как он захлебывается, он не может дышать».
Камеру наблюдения Гузель Махмудова установила, когда заметила, что сын стал вести себя странно. Гувернантку мальчик явно боялся, на теле его почти каждый день появлялись синяки и ушибы. Няня объясняла, что ребенок гиперактивный. И лишь просмотрев запись, Гузель поняла, что на самом деле происходило в ее отсутствие.
Гузель рассказала, что через семь месяцев после родов она вышла на работу. Ребенка воспитывает одна, вот и решила нанять няню. Ей казалось, что нашла идеальный вариант: не пьет, не курит, и цена на услуги относительно невысокая. Сама гувернантка с обвинениями в свой адрес не согласна. А после того, как запись попала к следователям, вообще перестала выходить на связь. Пообщаться с той, которую называла помощницей, Гузель смогла только через домофон.
Гувернантка: «На видео все вы неправильно поняли, вот и все».
В полиции уже начали проверку. Свое разбирательство начали и в Следственном комитете. Ребенка уже осмотрели медики, сняли побои. По словам мамы маленького Исмаила, последние дни его мучают сильные головные боли. В настоящее время Гузель Махмудова взяла на работе отпуск и не на шаг не отходит от сына. Нанимать новую няню Гузель не спешит. Малыш пока пугается любого резкого звука, с ним работают психологи.
Гузель Махмудова, мать ребенка: «Она его разворачивает, кидает. А следующие видео — она накрывает его подушкой и ложится. Слышно, как он захлебывается, он не может дышать».
Камеру наблюдения Гузель Махмудова установила, когда заметила, что сын стал вести себя странно. Гувернантку мальчик явно боялся, на теле его почти каждый день появлялись синяки и ушибы. Няня объясняла, что ребенок гиперактивный. И лишь просмотрев запись, Гузель поняла, что на самом деле происходило в ее отсутствие.
Гузель рассказала, что через семь месяцев после родов она вышла на работу. Ребенка воспитывает одна, вот и решила нанять няню. Ей казалось, что нашла идеальный вариант: не пьет, не курит, и цена на услуги относительно невысокая. Сама гувернантка с обвинениями в свой адрес не согласна. А после того, как запись попала к следователям, вообще перестала выходить на связь. Пообщаться с той, которую называла помощницей, Гузель смогла только через домофон.
Гувернантка: «На видео все вы неправильно поняли, вот и все».
В полиции уже начали проверку. Свое разбирательство начали и в Следственном комитете. Ребенка уже осмотрели медики, сняли побои. По словам мамы маленького Исмаила, последние дни его мучают сильные головные боли. В настоящее время Гузель Махмудова взяла на работе отпуск и не на шаг не отходит от сына. Нанимать новую няню Гузель не спешит. Малыш пока пугается любого резкого звука, с ним работают психологи.
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