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  • 31.03, 14:12

    Эксперты рассказали о назначении найденной в центре Москвы тайной комнаты

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    Эксперты рассказали о назначении найденной в центре Москвы тайной комнаты

    Эксперты рассказали о назначении найденной в центре Москвы тайной комнаты

    Эксперты считают, что обнаруженная археологами тайная комната в Китайгородской стене в военное время служила фортификационным сооружением, а в мирное — купеческой лавкой.

    «Посмотрите на старинные изображения Китайгородской стены — ее основания просто не видно из-за лавок», — пояснила РИА Новости москвовед Ирина Левина.

    Напомним, ранее стало известно, что в центре Москвы найдена тайная комната, которая, видимо, помогала защитникам города в XVI веке подслушивать неприятеля по ту сторону крепостного сооружения, — так называемый «слух». Это стало главным открытием, а всего специалисты, наблюдающие за подготовительными работами по программе «Моя улица», обнаружили в районе Лубянской и Новой площадей более 150 артефактов XVI-XIX веков.

    Эксперт также добавила, что в военное время защитники города могли использовать такие ниши в стене с различными целями — например, чтобы наблюдать за неприятелем, выходить наружу или подниматься наверх, к зубцам.

    Ранее сообщалось, что археологический контроль будет вестись на всех строительных площадках «Моей улицы» с апреля по сентябрь. Благодаря таким работам в предыдущие годы нашли более тысячи артефактов и фрагментов исторических сооружений.

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