Эксперты рассказали о назначении найденной в центре Москвы тайной комнаты

Эксперты считают, что обнаруженная археологами тайная комната в Китайгородской стене в военное время служила фортификационным сооружением, а в мирное — купеческой лавкой.
«Посмотрите на старинные изображения Китайгородской стены — ее основания просто не видно из-за лавок», — пояснила РИА Новости москвовед Ирина Левина.
Напомним, ранее стало известно, что в центре Москвы найдена тайная комната, которая, видимо, помогала защитникам города в XVI веке подслушивать неприятеля по ту сторону крепостного сооружения, — так называемый «слух». Это стало главным открытием, а всего специалисты, наблюдающие за подготовительными работами по программе «Моя улица», обнаружили в районе Лубянской и Новой площадей более 150 артефактов XVI-XIX веков.
Эксперт также добавила, что в военное время защитники города могли использовать такие ниши в стене с различными целями — например, чтобы наблюдать за неприятелем, выходить наружу или подниматься наверх, к зубцам.
Ранее сообщалось, что археологический контроль будет вестись на всех строительных площадках «Моей улицы» с апреля по сентябрь. Благодаря таким работам в предыдущие годы нашли более тысячи артефактов и фрагментов исторических сооружений.
Напомним, ранее стало известно, что в центре Москвы найдена тайная комната, которая, видимо, помогала защитникам города в XVI веке подслушивать неприятеля по ту сторону крепостного сооружения, — так называемый «слух». Это стало главным открытием, а всего специалисты, наблюдающие за подготовительными работами по программе «Моя улица», обнаружили в районе Лубянской и Новой площадей более 150 артефактов XVI-XIX веков.
Эксперт также добавила, что в военное время защитники города могли использовать такие ниши в стене с различными целями — например, чтобы наблюдать за неприятелем, выходить наружу или подниматься наверх, к зубцам.
Ранее сообщалось, что археологический контроль будет вестись на всех строительных площадках «Моей улицы» с апреля по сентябрь. Благодаря таким работам в предыдущие годы нашли более тысячи артефактов и фрагментов исторических сооружений.
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