Симоньян ответила на призыв отозвать лицензию у RT в США

Главный редактор RT Маргарита Симоньян прокомментировала заявления, прозвучавшие в сенате США о деятельности телеканала, которым она руководит.
Маргарита Симоньян: «В сенате договорились до того, что RT и Sputnik вдвоем подрывают веру американцев в их собственные СМИ. Даже не знаю, что удивительнее: вера сенаторов в наши безграничные возможности или отсутствие веры в осознанный выбор своего народа».
Предложение отозвать лицензию на вещание в Соединенных Штатах у телеканала RT было озвучено на слушаниях в комитете по разведке сената США, где обсуждалось «влияние России» на выборы американского президента.
Также на заседании в сенате Марк Уорнер, вице-председатель комитета по разведке, заявил, что РФ якобы пыталась повлиять на исход голосования и использовала для этого «дезинформационную кампанию в соцсетях». По его словам, в ключевых американских штатах, среди которых Мичиган, Пенсильвания и Висконсин, распространялись недостоверные новости.
Каждую неделю сенаторы США пытаются найти 1001 способ нас запретить.https://t.co/6BrDPhpR3s— Маргарита Симоньян (@M_Simonyan) 31 марта 2017 г.
Предложение отозвать лицензию на вещание в Соединенных Штатах у телеканала RT было озвучено на слушаниях в комитете по разведке сената США, где обсуждалось «влияние России» на выборы американского президента.
Также на заседании в сенате Марк Уорнер, вице-председатель комитета по разведке, заявил, что РФ якобы пыталась повлиять на исход голосования и использовала для этого «дезинформационную кампанию в соцсетях». По его словам, в ключевых американских штатах, среди которых Мичиган, Пенсильвания и Висконсин, распространялись недостоверные новости.
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