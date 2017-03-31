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  • 31.03, 12:40

    Симоньян ответила на призыв отозвать лицензию у RT в США

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    Симоньян ответила на призыв отозвать лицензию у RT в США

    Симоньян ответила на призыв отозвать лицензию у RT в США

    Главный редактор RT Маргарита Симоньян прокомментировала заявления, прозвучавшие в сенате США о деятельности телеканала, которым она руководит.

    Маргарита Симоньян: «В сенате договорились до того, что RT и Sputnik вдвоем подрывают веру американцев в их собственные СМИ. Даже не знаю, что удивительнее: вера сенаторов в наши безграничные возможности или отсутствие веры в осознанный выбор своего народа».




    Предложение отозвать лицензию на вещание в Соединенных Штатах у телеканала RT было озвучено на слушаниях в комитете по разведке сената США, где обсуждалось «влияние России» на выборы американского президента.

    Также на заседании в сенате Марк Уорнер, вице-председатель комитета по разведке, заявил, что РФ якобы пыталась повлиять на исход голосования и использовала для этого «дезинформационную кампанию в соцсетях». По его словам, в ключевых американских штатах, среди которых Мичиган, Пенсильвания и Висконсин, распространялись недостоверные новости.

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