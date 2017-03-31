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  • 31.03, 12:40

    Полуторагодовалая девочка выжила, выпав из окна шестого этажа в Омске

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    Полуторагодовалая девочка выжила, выпав из окна шестого этажа в Омске

    Полуторагодовалая девочка выжила, выпав из окна шестого этажа в Омске

    Полуторагодовалая девочка в Омске выпала из окна квартиры на шестом этаже и получила лишь незначительные ушибы — ее спас сугроб.

    По информации прокуратуры Омской области, вечером 30 марта в медучреждение был доставлен ребенок, выпавший из окна шестого этажа дома на улице Химиков в Омске. При падении девочка попала в сугроб.

    Из сообщения прокуратуры: «Установлено, что после дневной прогулки на улице ребенок был на короткое время оставлен без присмотра бабушкой. В это время девочка забралась на подоконник окна, открытого для проветривания».

    В прокуратуре отметили, что, по сведениям врачей, ребенок получил только ушибы мягких тканей головы, его жизни ничего не угрожает. Семья на учете в органах профилактики не состоит, характеризуется положительно.

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