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  • 31.03, 12:41
    В Уфе подросток перепрыгнул с крыши многоэтажки на другой дом: видео. дети и подростки, Интернет, Уфа. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    В Уфе подросток перепрыгнул с крыши многоэтажки на другой дом: видео

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    В Уфе подросток перепрыгнул с крыши многоэтажки на другой дом: видео

    В Уфе подросток перепрыгнул с крыши многоэтажки на другой дом: видео

    В Уфе подросток перепрыгнул с крыши многоэтажки на другой дом: видео

      Свой опасный для жизни поступок мальчик снял на видео и выложил в Сети.

      На кадрах запечатлено, как подросток поднимается на лифте, а затем выходит на крышу 11-этажного дома. Он встает на парапет, который весь в снегу. На крыше соседнего дома его дожидается друг.

      Подросток какое-то время медлит и примеривается, а затем прыгает на крышу соседней девятиэтажки. К счастью, ему удалось допрыгнуть. Судя по кадрам, мальчик пролетел несколько метров.

      Известно, что запись была сделана в Уфе. Ее выложили в Сети накануне.

      Пользователи Сети отреагировали на запись по-разному. Но большинство осудили поступок подростка, заключив, что он подает плохой пример и зря рискует собственной жизнью.

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