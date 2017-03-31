В Уфе подросток перепрыгнул с крыши многоэтажки на другой дом: видео

Свой опасный для жизни поступок мальчик снял на видео и выложил в Сети.

На кадрах запечатлено, как подросток поднимается на лифте, а затем выходит на крышу 11-этажного дома. Он встает на парапет, который весь в снегу. На крыше соседнего дома его дожидается друг.



Подросток какое-то время медлит и примеривается, а затем прыгает на крышу соседней девятиэтажки. К счастью, ему удалось допрыгнуть. Судя по кадрам, мальчик пролетел несколько метров.



Известно, что запись была сделана в Уфе. Ее выложили в Сети накануне.



Пользователи Сети отреагировали на запись по-разному. Но большинство осудили поступок подростка, заключив, что он подает плохой пример и зря рискует собственной жизнью.

