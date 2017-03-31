Два человека погибли в результате массовой драки со стрельбой на Кубани

Мелкое ДТП в одной из станиц Краснодарского края закончилось стрельбой и массовой потасовкой.
О происшествии сообщили в оперативных службах региона, передает «Интерфакс». По предварительным данным, авария произошла в ночь на пятницу в одной из станиц в Кавказском районе края. Между двумя группами молодых людей возник конфликт из-за ДТП. В ходе спора один из них начал стрелять.
Произошла массовая драка, в результате которой один человек погиб на месте, второй скончался по пути в больницу. Еще трое пострадали, они госпитализированы. По словам источника, полицейские уже задержали стрелка и еще нескольких участников потасовки.
Источник: «Задержаны несколько участников конфликта, в том числе предполагаемый стрелок. Обстоятельства происшествия устанавливаются».
По данным ТАСС, драка с применением огнестрельного оружия произошла в станице Казанской.
Произошла массовая драка, в результате которой один человек погиб на месте, второй скончался по пути в больницу. Еще трое пострадали, они госпитализированы. По словам источника, полицейские уже задержали стрелка и еще нескольких участников потасовки.
Источник: «Задержаны несколько участников конфликта, в том числе предполагаемый стрелок. Обстоятельства происшествия устанавливаются».
По данным ТАСС, драка с применением огнестрельного оружия произошла в станице Казанской.
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