#ТЫСУПЕР!
Суд присяжных
ТВ-Эфир
Суд присяжных
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт–Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 31.03, 12:40

    В Китае пациенту на голову пересадили выращенное на его руке ухо: фото

    4 комментария
    В Китае пациенту на голову пересадили выращенное на его руке ухо: фото

    В Китае пациенту на голову пересадили выращенное на его руке ухо: фото

    В Китае пациенту на голову пересадили выращенное на его руке ухо: фото
  • Фото Reuters © 2017

    • Китайские хирурги провели операцию по пересадке пациенту уха, которое ранее было выращено на его же руке.

    Как передает РИА Новости со ссылкой на агентство Синьхуа, операция была проведена в четверг в городе Сиань (провинция Шэньси). Она продолжалась семь часов.

    Мужчина по фамилии Цзи потерял ухо в результате ДТП больше года назад. В ноябре 2016 года хирурги завершили выращивание нового уха на его руке. Для создания нового уха был взят хрящ из ребра мужчины. Хрящ вживили под кожу на его руке, а позднее, с помощью специальных имплантов, напечатанных на 3D-принтере, придали ему форму уха.

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    ntv.ru

    НТВ в социальных сетях

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru