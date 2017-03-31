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  • 31.03, 12:40

    Возбуждено дело после ДТП с пожарной машиной в Домодедово

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    Возбуждено дело после ДТП с пожарной машиной в Домодедово

    Возбуждено дело после ДТП с пожарной машиной в Домодедово

    Полиция завела уголовное дело после аварии с участием автомобиля пожарной охраны аэропорта Домодедово.

    В результате аварии погиб один человек. В пресс-службе ГУ МВД России по Московской области уточнили, что дело возбуждено по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека», передает ТАСС.

    Авария произошла накануне утром возле «Аэроотеля». Пожарная машина, двигаясь задним ходом, сбила группу сотрудников аэропорта, спешивших на работу. Пешеходы оказались в так называемой слепой зоне. При аварии погибла Татьяна Шилова. Еще шесть женщин получили травмы разной степени тяжести. Все пострадавшие были доставлены в больницу, из них четверых направили в реанимацию.

    Водителя автоцистерны доставили накануне на допрос в Следственный комитет. Установлено, что алкоголя в его крови обнаружено не было. Мужчина находился за рулем абсолютно трезвым. Примечательно, что его водительский стаж составляет 15 лет.

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