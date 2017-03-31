Возбуждено дело после ДТП с пожарной машиной в Домодедово

Полиция завела уголовное дело после аварии с участием автомобиля пожарной охраны аэропорта Домодедово.
В результате аварии погиб один человек. В пресс-службе ГУ МВД России по Московской области уточнили, что дело возбуждено по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека», передает ТАСС.
Авария произошла накануне утром возле «Аэроотеля». Пожарная машина, двигаясь задним ходом, сбила группу сотрудников аэропорта, спешивших на работу. Пешеходы оказались в так называемой слепой зоне. При аварии погибла Татьяна Шилова. Еще шесть женщин получили травмы разной степени тяжести. Все пострадавшие были доставлены в больницу, из них четверых направили в реанимацию.
доставили накануне на допрос в Следственный комитет. Установлено, что алкоголя в его крови обнаружено не было. Мужчина находился за рулем абсолютно трезвым. Примечательно, что его водительский стаж составляет 15 лет.
Авария произошла накануне утром возле «Аэроотеля». Пожарная машина, двигаясь задним ходом, сбила группу сотрудников аэропорта, спешивших на работу. Пешеходы оказались в так называемой слепой зоне. При аварии погибла Татьяна Шилова. Еще шесть женщин получили травмы разной степени тяжести. Все пострадавшие были доставлены в больницу, из них четверых направили в реанимацию.
доставили накануне на допрос в Следственный комитет. Установлено, что алкоголя в его крови обнаружено не было. Мужчина находился за рулем абсолютно трезвым. Примечательно, что его водительский стаж составляет 15 лет.
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