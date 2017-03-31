Пушков уличил НАТО в подготовке к войне с Россией

Военные НАТО вынашивают враждебные планы в отношении России. Об этом заявил член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Алексей Пушков на фоне начала набора русскоговорящих статистов для американских военных учений в Германии.
Ранее стало известно, что для американских военных учений в Германии начат набор русскоговорящих статистов. Официальный представитель Совместного многонационального центра по подготовке военнослужащих в Германии капитан Сухопутных сил США Крис Брэдли пояснил, что это необходимо для того, «чтобы американские солдаты и союзники были готовы решать весь спектр проблем, с которыми они могут столкнуться в мире».
По словам Пушкова, Москва в сложившихся условиях должна сделать представление, поскольку появившаяся информация свидетельствует о враждебных намерениях «по подготовке военных действий в отношении России».
Алексей Пушков: «Поиск русскоязычных статистов для учений говорит о планах по подготовке солдат и офицеров к действиям на тех территориях, где русский язык является основным, а таких территорий не так много — это восточная Украина и сама Россия».
РИА Новости.
По словам Пушкова, Москва в сложившихся условиях должна сделать представление, поскольку появившаяся информация свидетельствует о враждебных намерениях «по подготовке военных действий в отношении России».
Зачем НАТО учения в Германии с «русскими статистами», изобр. мирное население?! Ответ один: подготовка солдат к действиям на терр-рии России— Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 31 марта 2017 г.
Алексей Пушков: «Поиск русскоязычных статистов для учений говорит о планах по подготовке солдат и офицеров к действиям на тех территориях, где русский язык является основным, а таких территорий не так много — это восточная Украина и сама Россия».
Дьявол кроется в деталях.При этом нам объяснят, что НАТО — очень миролюбивая структура, озабоченная лишь защитой демократии и прав человека— Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 31 марта 2017 г.
РИА Новости.
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