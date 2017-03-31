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  • 31.03, 11:10

    Пушков уличил НАТО в подготовке к войне с Россией

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    Пушков уличил НАТО в подготовке к войне с Россией

    Пушков уличил НАТО в подготовке к войне с Россией

    Военные НАТО вынашивают враждебные планы в отношении России. Об этом заявил член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Алексей Пушков на фоне начала набора русскоговорящих статистов для американских военных учений в Германии.

    Ранее стало известно, что для американских военных учений в Германии начат набор русскоговорящих статистов. Официальный представитель Совместного многонационального центра по подготовке военнослужащих в Германии капитан Сухопутных сил США Крис Брэдли пояснил, что это необходимо для того, «чтобы американские солдаты и союзники были готовы решать весь спектр проблем, с которыми они могут столкнуться в мире».

    По словам Пушкова, Москва в сложившихся условиях должна сделать представление, поскольку появившаяся информация свидетельствует о враждебных намерениях «по подготовке военных действий в отношении России».




    Алексей Пушков: «Поиск русскоязычных статистов для учений говорит о планах по подготовке солдат и офицеров к действиям на тех территориях, где русский язык является основным, а таких территорий не так много — это восточная Украина и сама Россия».




    По мнению Пушкова, НАТО продолжает свою экспансию, вдохновляясь мифом о русской угрозе. Политик считает, что готовящиеся учения подтверждают опасения России «относительно размещения баз реагирования в Польше, направления военной техники в страны Балтии», передает РИА Новости.

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