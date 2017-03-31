Пушков уличил НАТО в подготовке к войне с Россией

Зачем НАТО учения в Германии с «русскими статистами», изобр. мирное население?! Ответ один: подготовка солдат к действиям на терр-рии России

Дьявол кроется в деталях.При этом нам объяснят, что НАТО — очень миролюбивая структура, озабоченная лишь защитой демократии и прав человека