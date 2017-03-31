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  • 31.03, 12:40
    Поставки SSJ 100 в Европу оказались под угрозой срыва из-за проблем с сертификацией. МАК, Минтранс РФ, самолеты, Сухой/Sukhoi. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    Поставки SSJ 100 в Европу оказались под угрозой срыва из-за проблем с сертификацией

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    Поставки SSJ 100 в Европу оказались под угрозой срыва из-за проблем с сертификацией

    Поставки SSJ 100 в Европу оказались под угрозой срыва <nobr>из-за</nobr> проблем с сертификацией

      Генпрокуратура провела проверку в Минтрансе. Связана она с тем, что министерство не решило вопрос, как в России будут выдавать сертификаты на самолеты. Проблемы возникают с поставками за рубеж.

      С 1991 года в России сертификацией самолетов и деталей к ним занимался Межгосударственный авиационный комитет. Полтора года назад он неожиданно отозвал сертификат у самолетов Boeing 737, но Росавиация с мнением комитета не согласилась. После этого правительство лишило комитет прав на сертификацию самолетов и передало их Минтрансу, Минпромторгу и Росавиации. Затем Минтранс должен был издать нужные документы и заключить международные соглашения.

      Но, как сообщила газета «Коммерсант», Генпрокуратура выяснила, что этого до сих пор так и не сделали. В итоге, рассказали источники издания, в ЕС отказались принимать сертификаты, выданные Росавиацией, и поэтому производителям приходится дублировать документы еще и в МАК.

      Например, это касается экспорта самолетов Sukhoi Superjet 100. В компании говорят: если проблема не разрешится до середины апреля, то поставки в Европу прекратятся.

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