Поставки SSJ 100 в Европу оказались под угрозой срыва из-за проблем с сертификацией

Генпрокуратура провела проверку в Минтрансе. Связана она с тем, что министерство не решило вопрос, как в России будут выдавать сертификаты на самолеты. Проблемы возникают с поставками за рубеж.
С 1991 года в России сертификацией самолетов и деталей к ним занимался Межгосударственный авиационный комитет. Полтора года назад он неожиданно отозвал сертификат у самолетов Boeing 737, но Росавиация с мнением комитета не согласилась. После этого правительство лишило комитет прав на сертификацию самолетов и передало их Минтрансу, Минпромторгу и Росавиации. Затем Минтранс должен был издать нужные документы и заключить международные соглашения.
Но, как сообщила газета «Коммерсант», Генпрокуратура выяснила, что этого до сих пор так и не сделали. В итоге, рассказали источники издания, в ЕС отказались принимать сертификаты, выданные Росавиацией, и поэтому производителям приходится дублировать документы еще и в МАК.
Например, это касается экспорта самолетов Sukhoi Superjet 100. В компании говорят: если проблема не разрешится до середины апреля, то поставки в Европу прекратятся.
Но, как сообщила газета «Коммерсант», Генпрокуратура выяснила, что этого до сих пор так и не сделали. В итоге, рассказали источники издания, в ЕС отказались принимать сертификаты, выданные Росавиацией, и поэтому производителям приходится дублировать документы еще и в МАК.
Например, это касается экспорта самолетов Sukhoi Superjet 100. В компании говорят: если проблема не разрешится до середины апреля, то поставки в Европу прекратятся.
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