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  • 31.03, 11:10

    Московские археологи обнаружили тайную комнату в Китайгородской стене

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    Московские археологи обнаружили тайную комнату в Китайгородской стене

    Московские археологи обнаружили тайную комнату в Китайгородской стене

    Московские археологи обнаружили тайную комнату в Китайгородской стене
  • Фото: mos.ru

    • Столичные археологи обнаружили более 150 артефактов во время наблюдения за подготовительными работами по программе «Моя улица» за неделю мониторинга. Среди находок — тайная комната у основания Китайгородской стены.

    Как сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы, главным открытием стал «слух» у основания Китайгородской стены. «Слух» — это специальная тайная комната, которая помогала защитникам Москвы в XVI веке подслушивать неприятеля по ту сторону крепостного сооружения.

    В районе Лубянской и Новой площади, где рабочие готовили участки траншей для будущей прокладки коммуникаций, в общей сложности обнаружили более 150 артефактов, которые датируют XVI-XIX веками.

    Как сообщается на портале со ссылкой на столичное археологическое бюро, большая часть находок — это керамика XVIII-XIX веков. Среди артефактов есть три фрагмента красноглиняной керамики XVI века, а также пять свинцовых пуль, две металлические пуговицы, железная стрела и пушечное ядро XVII века.

    Отмечается, что археологический контроль будет вестись на всех строительных площадках «Моей улицы» с апреля по сентябрь. Благодаря таким работам в предыдущие годы на объектах программы было обнаружено более тысячи артефактов и фрагментов исторических сооружений.

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