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  • 31.03, 09:38

    В «Укрспирте» прокомментировали нападение на заместителя гендиректора

    1 комментарий
    В «Укрспирте» прокомментировали нападение на заместителя гендиректора

    В «Укрспирте» прокомментировали нападение на заместителя гендиректора

    В «Укрспирте» прокомментировали нападение на заместителя гендиректора
  • Фото: twitter.com

    • Украинское государственное предприятие «Укрспирт» подтвердило факт нападения на заместителя директора компании Игоря Ильчишина.

    Неизвестные атаковали замгендиректора «Укрспирта» вечером 29 марта в Днепровском районе Киева. По данным киевского управления полиции, двое неизвестных в балаклавах избили Ильчишина битой, затем выстрелили в него и скрылись. Пострадавший был доставлен в больницу с ранениями спины и множественными ссадинами. С места происшествия изъяли три резиновые пули.

    В «Укрспирте» сообщили, что сведения о произошедшем с Ильчишиным внесли в Единый реестр досудебных расследований по ч. 4 ст. 296 («Хулиганство») Уголовного кодекса Украины.

    «Укрспирт»: «Все вопросы относительно мотива нападавших, возможных заказчиков, а также причин нападения находятся в компетенции правоохранительных органов».

    Известно, что следователи рассматривают несколько версий преступления, основная из которых — профессиональная деятельность потерпевшего.

    В пресс-службе предприятия также сообщили, что Игорь Ильчишин является заместителем директора ГП «Укрспирт», а также председателем комиссии по ликвидации Государственного концерна спиртовой и ликеро-водочной промышленности (концерн «Укрспирт»).

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