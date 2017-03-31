Крымский проездной можно оформить за 60 дней до поездки

Единый билет в Крым теперь можно оформить за 60 дней до поездки, а не за 45, как было раньше. Соответствующее постановление приняло правительство.

Оформить проездной можно в кассе любого железнодорожного вокзала, а также на сайте РЖД. В единый тариф входит билет на поезд до Краснодара или Анапы, а также стоимость переправы на пароме и дорога на автобусе до одного из семи крымских городов.



В этом году их число не изменилось: это Симферополь, Севастополь, Керчь, Евпатория, Ялта, Феодосия и Судак. Как сообщается, осталась прежней и цена единого билета.