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  • 31.03, 09:38
    Крымский проездной можно оформить за 60 дней до поездки. Крым, железные дороги, туризм и путешествия. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    Крымский проездной можно оформить за 60 дней до поездки

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    Крымский проездной можно оформить за 60 дней до поездки

    Крымский проездной можно оформить за 60 дней до поездки

      Единый билет в Крым теперь можно оформить за 60 дней до поездки, а не за 45, как было раньше. Соответствующее постановление приняло правительство.

      Оформить проездной можно в кассе любого железнодорожного вокзала, а также на сайте РЖД. В единый тариф входит билет на поезд до Краснодара или Анапы, а также стоимость переправы на пароме и дорога на автобусе до одного из семи крымских городов.

      В этом году их число не изменилось: это Симферополь, Севастополь, Керчь, Евпатория, Ялта, Феодосия и Судак. Как сообщается, осталась прежней и цена единого билета.

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