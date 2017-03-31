Десятки тысяч австралийцев эвакуированы из затопленных циклоном «Дебби» городов

В Австралии более 140 тысяч домов остались без света
из-за наводнения. Вода в реках поднялась до опасного уровня после мощного циклона «Дебби».
Его основной удар пришелся на штат Кливленд, и последние несколько дней в регионе не прекращались сильнейшие ливни. Десяткам тысяч жителей пришлось эвакуироваться, и они до сих пор не могут вернуться в свои дома. Уже понятно, что пострадал и местный бизнес.
Марк Морроу, заместитель главы спасательной службы Нового Южного Уэльса: «Многие предприятия в деловом районе Лисмор затоплены. Вода стоит три метра и выше уровня крыш. То, что мы сейчас видим, очень печально. Многим людям придется отказаться от своего бизнеса здесь и покинуть свои дома».
От стихии пострадали не только люди. Местные жители выкладывают в сеть видео с испуганными животными.
А в городе Эр после урагана прямо на дороге нашли мертвую акулу. Как она оказалась в 20 километрах от побережья океана, не ясно.
Марк Морроу, заместитель главы спасательной службы Нового Южного Уэльса: «Многие предприятия в деловом районе Лисмор затоплены. Вода стоит три метра и выше уровня крыш. То, что мы сейчас видим, очень печально. Многим людям придется отказаться от своего бизнеса здесь и покинуть свои дома».
От стихии пострадали не только люди. Местные жители выкладывают в сеть видео с испуганными животными.
А в городе Эр после урагана прямо на дороге нашли мертвую акулу. Как она оказалась в 20 километрах от побережья океана, не ясно.
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