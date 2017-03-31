#ТЫСУПЕР!
Мухтар. Новый след
ТВ-Эфир
Мухтар. Новый след
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт–Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 31.03, 09:38
    Десятки тысяч австралийцев эвакуированы из затопленных циклоном «Дебби» городов. Австралия, наводнения, штормы и ураганы. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    Десятки тысяч австралийцев эвакуированы из затопленных циклоном «Дебби» городов

    комментировать

    Десятки тысяч австралийцев эвакуированы из затопленных циклоном «Дебби» городов

    Десятки тысяч австралийцев эвакуированы из затопленных циклоном «Дебби» городов

      В Австралии более 140 тысяч домов остались без света из-за наводнения. Вода в реках поднялась до опасного уровня после мощного циклона «Дебби».

      Его основной удар пришелся на штат Кливленд, и последние несколько дней в регионе не прекращались сильнейшие ливни. Десяткам тысяч жителей пришлось эвакуироваться, и они до сих пор не могут вернуться в свои дома. Уже понятно, что пострадал и местный бизнес.

      Марк Морроу, заместитель главы спасательной службы Нового Южного Уэльса: «Многие предприятия в деловом районе Лисмор затоплены. Вода стоит три метра и выше уровня крыш. То, что мы сейчас видим, очень печально. Многим людям придется отказаться от своего бизнеса здесь и покинуть свои дома».

      От стихии пострадали не только люди. Местные жители выкладывают в сеть видео с испуганными животными.

      А в городе Эр после урагана прямо на дороге нашли мертвую акулу. Как она оказалась в 20 километрах от побережья океана, не ясно.

      Читайте также

      Показать ещё

      Комментарии

      ntv.ru

      НТВ в социальных сетях

      Меню сайта

      Телекомпания

      НТВ в социальных сетях

      Приложения

      Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru