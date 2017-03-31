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  • 31.03, 09:38

    В Пентагоне объяснили поиск русскоязычной массовки для учений в Германии

    11 комментариев

    В Пентагоне объяснили поиск русскоязычной массовки для учений в Германии

    В Пентагоне объяснили поиск русскоязычной массовки для учений в Германии

    Привлечение русскоязычных статистов к учениям американских военных в Германии необходимо для создания реалистичной обстановки и не является подготовкой к каким-либо конкретным действиям, сообщили в Минобороны США.

    Официальный представитель Совместного многонационального центра по подготовке военнослужащих в Германии капитан Сухопутных сил США Крис Брэдли, комментируя РИА Новости набор русскоязычной массовки, подчеркнул, что «эти сценарии не являются подготовкой к чему-либо, но нацелены на то, чтобы американские солдаты и союзники были готовы решать весь спектр проблем, с которыми они могут столкнуться в мире».

    Крис Брэдли: «В нашем центре мы стараемся готовить военнослужащих наиболее близкими к реальности способами, чтобы гарантировать, что они смогут действовать во многих различных ситуациях».

    По его словам, наличие людей, говорящих на разных языках, а также различных союзников, участвующих в учениях, обеспечивает комплексность сценариев.

    Учения начнутся 26 апреля на полигоне Хоэнефельс близ Нюрнберга. Кадровое агентство, которое специализируется на подборе массовки для тренировок НАТО, ищет статистов, которым «необходимо будет изображать гражданское население в кризисных районах для того, чтобы создать американским военным условия, максимально приближенные к реальности».

    Кандидаты должны владеть русским и английским или немецким — обязательно, а знание чешского или польского будет весомым преимуществом. Любое общение с внешним миром будет запрещено — ни телефонов, ни Интернета, и строгий сухой закон. Зарплата — от 88 до 120 евро в день.

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