В Пентагоне объяснили поиск русскоязычной массовки для учений в Германии

Привлечение русскоязычных статистов к учениям американских военных в Германии необходимо для создания реалистичной обстановки и не является подготовкой к
каким-либо конкретным действиям, сообщили в Минобороны США.
Официальный представитель Совместного многонационального центра по подготовке военнослужащих в Германии капитан Сухопутных сил США Крис Брэдли, комментируя РИА Новости набор русскоязычной массовки, подчеркнул, что «эти сценарии не являются подготовкой к чему-либо, но нацелены на то, чтобы американские солдаты и союзники были готовы решать весь спектр проблем, с которыми они могут столкнуться в мире».
Крис Брэдли: «В нашем центре мы стараемся готовить военнослужащих наиболее близкими к реальности способами, чтобы гарантировать, что они смогут действовать во многих различных ситуациях».
По его словам, наличие людей, говорящих на разных языках, а также различных союзников, участвующих в учениях, обеспечивает комплексность сценариев.
Кандидаты должны владеть русским и английским или немецким — обязательно, а знание чешского или польского будет весомым преимуществом. Любое общение с внешним миром будет запрещено — ни телефонов, ни Интернета, и строгий сухой закон. Зарплата — от 88 до 120 евро в день.
Крис Брэдли: «В нашем центре мы стараемся готовить военнослужащих наиболее близкими к реальности способами, чтобы гарантировать, что они смогут действовать во многих различных ситуациях».
По его словам, наличие людей, говорящих на разных языках, а также различных союзников, участвующих в учениях, обеспечивает комплексность сценариев.
Кандидаты должны владеть русским и английским или немецким — обязательно, а знание чешского или польского будет весомым преимуществом. Любое общение с внешним миром будет запрещено — ни телефонов, ни Интернета, и строгий сухой закон. Зарплата — от 88 до 120 евро в день.
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