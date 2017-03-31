Совместные учения РФ и Таджикистана завершились масштабной операцией

Под Душанбе завершились совместные учения России и Таджикистана. На заключительном этапе были задействованы более 2 тысяч человек и 700 единиц военной техники.
Условного врага атаковали всем арсеналом орудий, в ход шли танки, БТР, а также самоходные артиллерийские установки и реактивные системы залпового огня. Военнослужащие блокировали и уничтожили крупную банду условных террористов.
С воздуха операцию поддерживали штурмовики и бомбардировщики, а также транспортно-боевые вертолеты.
Маневры проходили сразу на нескольких полигонах Таджикистана. Всего в учениях были задействовано более 50 тысяч человек. Россию представили военнослужащие 201-й военной базы, а также подразделения Центрального военного округа.
С воздуха операцию поддерживали штурмовики и бомбардировщики, а также транспортно-боевые вертолеты.
Маневры проходили сразу на нескольких полигонах Таджикистана. Всего в учениях были задействовано более 50 тысяч человек. Россию представили военнослужащие 201-й военной базы, а также подразделения Центрального военного округа.
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