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  • 31.03, 08:07
    Совместные учения РФ и Таджикистана завершились масштабной операцией. Таджикистан, учения. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    Совместные учения РФ и Таджикистана завершились масштабной операцией

    2 комментария
    Совместные учения РФ и Таджикистана завершились масштабной операцией

    Совместные учения РФ и Таджикистана завершились масштабной операцией

    Совместные учения РФ и Таджикистана завершились масштабной операцией

      Под Душанбе завершились совместные учения России и Таджикистана. На заключительном этапе были задействованы более 2 тысяч человек и 700 единиц военной техники.

      Условного врага атаковали всем арсеналом орудий, в ход шли танки, БТР, а также самоходные артиллерийские установки и реактивные системы залпового огня. Военнослужащие блокировали и уничтожили крупную банду условных террористов.

      С воздуха операцию поддерживали штурмовики и бомбардировщики, а также транспортно-боевые вертолеты.

      Маневры проходили сразу на нескольких полигонах Таджикистана. Всего в учениях были задействовано более 50 тысяч человек. Россию представили военнослужащие 201-й военной базы, а также подразделения Центрального военного округа.

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