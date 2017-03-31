#ТЫСУПЕР!
Деловое утро НТВ
ТВ-Эфир
Деловое утро НТВ
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт–Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 31.03, 08:07

    В Омске расследуют нападение пьяного слесаря на бригаду скорой помощи

    1 комментарий

    В Омске расследуют нападение пьяного слесаря на бригаду скорой помощи

    В Омске расследуют нападение пьяного слесаря на бригаду скорой помощи

    Омские следователи возбудили уголовное дело в связи с нападением пьяного мужчины на медиков.

    Инцидент произошел 24 марта. 40-летний слесарь пьяным уснул на остановке у дома по улице Коммунальная. Прохожие вызвали скорую.

    Из сообщения СУ СК по Омской области: «Когда приехавшие по вызову врач и фельдшер завели мужчину в машину скорой помощи, он стал буянить, толкал медицинских работников и нанес одному из них удары. Экипаж скорой вызвал сотрудников Росгвардии, которые задержали мужчину и доставили для разбирательств в отдел полиции».

    Уголовное дело открыто по статье «нанесение побоев из хулиганских побуждений», сообщает ведомство.

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    ntv.ru

    НТВ в социальных сетях

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru