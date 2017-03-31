В Омске расследуют нападение пьяного слесаря на бригаду скорой помощи

Омские следователи возбудили уголовное дело в связи с нападением пьяного мужчины на медиков.
Инцидент произошел 24 марта. 40-летний слесарь пьяным уснул на остановке у дома по улице Коммунальная. Прохожие вызвали скорую.
Из сообщения СУ СК по Омской области: «Когда приехавшие по вызову врач и фельдшер завели мужчину в машину скорой помощи, он стал буянить, толкал медицинских работников и нанес одному из них удары. Экипаж скорой вызвал сотрудников Росгвардии, которые задержали мужчину и доставили для разбирательств в отдел полиции».
Уголовное дело открыто по статье «нанесение побоев из хулиганских побуждений», сообщает ведомство.
Из сообщения СУ СК по Омской области: «Когда приехавшие по вызову врач и фельдшер завели мужчину в машину скорой помощи, он стал буянить, толкал медицинских работников и нанес одному из них удары. Экипаж скорой вызвал сотрудников Росгвардии, которые задержали мужчину и доставили для разбирательств в отдел полиции».
Уголовное дело открыто по статье «нанесение побоев из хулиганских побуждений», сообщает ведомство.
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