Двухлетняя девочка скончалась, выпав с пятого этажа в Красноярске

Красноярские следователи выясняют обстоятельства гибели двухлетнего ребенка, выпавшего из окна жилого дома.
ЧП произошло накануне вечером на улице Кутузова.
Малышка находилась в комнате без присмотра взрослых. Она выбралась из кроватки на подоконник и выпала из окна, открытого для проветривания.
Девочка с травмами была госпитализирована в реанимацию, где вскоре скончалась. Проводится проверка, сообщает СУ СК по региону.
Малышка находилась в комнате без присмотра взрослых. Она выбралась из кроватки на подоконник и выпала из окна, открытого для проветривания.
Девочка с травмами была госпитализирована в реанимацию, где вскоре скончалась. Проводится проверка, сообщает СУ СК по региону.
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