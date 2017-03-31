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  • 31.03, 08:07

    Двухлетняя девочка скончалась, выпав с пятого этажа в Красноярске

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    Двухлетняя девочка скончалась, выпав с пятого этажа в Красноярске

    Двухлетняя девочка скончалась, выпав с пятого этажа в Красноярске

    Красноярские следователи выясняют обстоятельства гибели двухлетнего ребенка, выпавшего из окна жилого дома.

    ЧП произошло накануне вечером на улице Кутузова.

    Малышка находилась в комнате без присмотра взрослых. Она выбралась из кроватки на подоконник и выпала из окна, открытого для проветривания.

    Девочка с травмами была госпитализирована в реанимацию, где вскоре скончалась. Проводится проверка, сообщает СУ СК по региону.

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