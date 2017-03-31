Литва просит Германию вернуть утерянный документ о независимости

В Литве обсуждают акт о независимости страны, а вернее, как этот документ вернуть на родину спустя более чем 70 лет после пропажи.

0 Германия

история

Литва

Судьбоносную бумагу подписали в Совете Литвы в Вильнюсе в 1918-м. В документе зафиксировано восстановление независимости государства, утраченной в конце 18-го века. Оригинал акта находился под строжайшей охраной в архиве президентского дворца в Каунасе. При этом его публикация была запрещена.



С 1940 года о местонахождении документа ничего не было известно. Вплотную поисками документа занялись лишь в 21-м веке. За его находку даже предлагали миллион евро.



И вот важную государственную бумагу обнаружил историк — в дипломатическом архиве ФРГ. О возвращении из Германии на родину символической находки сейчас пытаются договориться дипломаты обеих стран. Президент Литвы Даля Грибаускайте отметила, что уже связалась с офисом Ангелы Меркель и попросила изучить возможности отправить акт о независимости домой.