#ТЫСУПЕР!
Дорожный патруль
ТВ-Эфир
Дорожный патруль
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт–Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 31.03, 06:36

    Жителей Красноярского края и Хакасии предупредили о сильном ветре

    комментировать

    Жителей Красноярского края и Хакасии предупредили о сильном ветре

    Жителей Красноярского края и Хакасии предупредили о сильном ветре

    Штормовое предупреждение объявлено в Хакасии и Красноярском крае.

    В пятницу в этих регионах ожидается сильный ветер с порывами 25–27 метров в секунду. Не исключено отключение электроэнергии.

    Жителей просят не выходить без надобности на улицу. Непогода утихнет к вечеру, передает РИА Новости.

    Напомним, ранее из-за сильного ветра в Новосибирске и области без света остались более 36 тысяч человек.

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    ntv.ru

    НТВ в социальных сетях

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru