Жителей Красноярского края и Хакасии предупредили о сильном ветре

Штормовое предупреждение объявлено в Хакасии и Красноярском крае.
В пятницу в этих регионах ожидается сильный ветер с порывами 25–27 метров в секунду. Не исключено отключение электроэнергии.
Жителей просят не выходить без надобности на улицу. Непогода утихнет к вечеру, передает РИА Новости.
Напомним, ранее из-за сильного ветра в Новосибирске и области без света остались более 36 тысяч человек.
Жителей просят не выходить без надобности на улицу. Непогода утихнет к вечеру, передает РИА Новости.
Напомним, ранее из-за сильного ветра в Новосибирске и области без света остались более 36 тысяч человек.
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