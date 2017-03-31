Авария обесточила 48 населенных пунктов Новосибирской области

Аварийная остановка работы электроподстанции «Посевная» в Новосибирской области оставила без света свыше 36 тысяч человек.
Авария на подстанции произошла около 05:00 по местному времени. Без энергоснабжения остались 48 населенных пунктов в Маслянинском, Искитимском и Черепановском районах, в которых проживают 36660 человек, в том числе 10998 детей.
К 08:00 электроснабжение в указанных районах восстановили в полном объеме, сообщает ГУ МЧС по области.
К 08:00 электроснабжение в указанных районах восстановили в полном объеме, сообщает ГУ МЧС по области.
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