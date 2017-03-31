#ТЫСУПЕР!
Дорожный патруль
ТВ-Эфир
Дорожный патруль
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт–Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 31.03, 05:05
    Участок эстакады обрушился из-за сильного пожара в Атланте. США, дороги, пожары. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    Участок эстакады обрушился из-за сильного пожара в Атланте

    комментировать
    Участок эстакады обрушился <nobr>из-за</nobr> сильного пожара в Атланте

    Участок эстакады обрушился из-за сильного пожара в Атланте

    Участок эстакады обрушился <nobr>из-за</nobr> сильного пожара в Атланте
    • Фото: @fox28columbus /twitter.com

      • В американском городе Атланта часть автомобильной эстакады обрушилась из-за крупного пожара, разгоревшегося прямо под этим участком дороги.

      По предварительной информации, в момент ЧП на эстакаде не было машин. Из-за пожара этот участок автодороги перекрыли.


      По данным РИА Новости, вспыхнуть могли большие катушки пластиковых труб, которые хранились под эстакадой.

      Сведений о пострадавших не поступало.

      Читайте также

      Показать ещё

      Комментарии

      ntv.ru

      НТВ в социальных сетях

      Меню сайта

      Телекомпания

      НТВ в социальных сетях

      Приложения

      Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru