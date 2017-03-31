Участок эстакады обрушился из-за сильного пожара в Атланте

В американском городе Атланта часть автомобильной эстакады обрушилась
из-за крупного пожара, разгоревшегося прямо под этим участком дороги.
По предварительной информации, в момент ЧП на эстакаде не было машин. Из-за пожара этот участок автодороги перекрыли.
По данным РИА Новости, вспыхнуть могли большие катушки пластиковых труб, которые хранились под эстакадой.
Сведений о пострадавших не поступало.
UPDATE: I-85 Near downtown #Atlanta in BOTH DIRECTIONS to shut down for foreseeable future after Fire causes collapse #GDOT briefing standby pic.twitter.com/iCd7VowUPL— Maurielle Lue (@MaurielleFOX2) 31 марта 2017 г.
По данным РИА Новости, вспыхнуть могли большие катушки пластиковых труб, которые хранились под эстакадой.
Сведений о пострадавших не поступало.
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