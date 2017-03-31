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  • 31.03, 03:35

    Серийного убийцу забили до смерти в американской тюрьме

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    Серийного убийцу забили до смерти в американской тюрьме

    Серийного убийцу забили до смерти в американской тюрьме

    Серийного убийцу забили до смерти в американской тюрьме
  • Фото: wikipedia.org

    • Американского серийного убийцу Дональда Харви по прозвищу Ангел смерти убили в тюремной камере.

    Серийный убийца, приговоренный к нескольким пожизненным заключениям, отбывал наказание в тюрьме города Толидо в Огайо. Во вторник вечером его обнаружили в камере сильно избитым. Через два дня 64-летний Харви скончался. По предварительной версии, Ангел смерти был избит, когда в его камеру вошел неизвестный человек.

    Харви в 1970-х — 1980-х годах работал санитаром в больницах Цинциннати (штат Огайо) и Лондона (штат Кентукки). Именно там он совершил десятки убийств: большинству жертв Ангел смерти подмешивал в больничную еду яд, некоторым пациентам преступник отключал аппараты искусственного дыхания.

    Преступления медработника раскрылись, когда во время вскрытия одной из жертв патологоанатом почувствовал запах отравляющего вещества. В 1987 году Харви признался в убийстве 37 человек, позднее он взял ответственность за смерть еще 18 человек. В суде Ангел смерти заявлял, что многие из жертв были неизлечимо больны, а он якобы пытался облегчить их страдания, отмечает РИА Новости.

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