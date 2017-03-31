Хакеры разместили в Facebook Олланда приглашение на отвальную

Хакеры взломали страницу французского президента Франсуа Олланда и разместили приглашение на прощальную пирушку по случаю его ухода с поста.
Объявление приглашало желающих на мероприятие, которое якобы должно было состояться 7 мая в 20:00 в Елисейском дворце. Пост удалили со страницы Олланда только спустя час после появления, отмечает РИА Новости.
Авторы объявления известны: в соцсетях его распространяли активисты движения «За отставку Олланда». Однако они отрицают какую-либо причастность к взлому аккаунта президента Франции.
Выборы президента Франции пройдут в два тура 23 апреля и 7 мая. Олланд отказался от борьбы за второй срок.
Авторы объявления известны: в соцсетях его распространяли активисты движения «За отставку Олланда». Однако они отрицают какую-либо причастность к взлому аккаунта президента Франции.
Выборы президента Франции пройдут в два тура 23 апреля и 7 мая. Олланд отказался от борьбы за второй срок.
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