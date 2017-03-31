#ТЫСУПЕР!
Премия «Ника»
ТВ-Эфир
Премия «Ника»
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт–Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 31.03, 02:03
    Женщины в положении делают бизнес на тестах на беременность. беременность и роды, мошенничество, спецрепортаж Итогов дня. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    Женщины в положении делают бизнес на тестах на беременность

    комментировать
    Женщины в положении делают бизнес на тестах на беременность

    Женщины в положении делают бизнес на тестах на беременность

    Женщины в положении делают бизнес на тестах на беременность

      Новая популярная услуга обернулась скандалом — женщинам предлагают купить положительные тесты на беременность. Сколько могут заработать дамы в интересном положении?

      Бизнес по продаже положительных тестов на беременность активно набирает обороты. Дамы в интересном положении научились на нем зарабатывать, благо спрос — огромен.

      Зачем это нужно? Здесь у каждой покупающей девушки своя мотивация: проверка мужских чувств, розыгрыш, а то и откровенный шантаж.

      Чем может обернуться подобная шутка? Помог ли кому-то липовый тест склеить отношения? Правда ли, что жертвами аферисток с купленными двумя полосками становятся даже богатые и знаменитые? И что бывает, если обман вскрывается?

      Подробности — в специальном репортаже «Итогов дня».

      Читайте также

      Показать ещё

      Комментарии

      ntv.ru

      НТВ в социальных сетях

      Меню сайта

      Телекомпания

      НТВ в социальных сетях

      Приложения

      Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru