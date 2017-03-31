Женщины в положении делают бизнес на тестах на беременность

Новая популярная услуга обернулась скандалом — женщинам предлагают купить положительные тесты на беременность. Сколько могут заработать дамы в интересном положении?

Бизнес по продаже положительных тестов на беременность активно набирает обороты. Дамы в интересном положении научились на нем зарабатывать, благо спрос — огромен.



Зачем это нужно? Здесь у каждой покупающей девушки своя мотивация: проверка мужских чувств, розыгрыш, а то и откровенный шантаж.



Чем может обернуться подобная шутка? Помог ли кому-то липовый тест склеить отношения? Правда ли, что жертвами аферисток с купленными двумя полосками становятся даже богатые и знаменитые? И что бывает, если обман вскрывается?



Подробности — в специальном репортаже «Итогов дня».