Женщины в положении делают бизнес на тестах на беременность

Новая популярная услуга обернулась скандалом — женщинам предлагают купить положительные тесты на беременность. Сколько могут заработать дамы в интересном положении?
Бизнес по продаже положительных тестов на беременность активно набирает обороты. Дамы в интересном положении научились на нем зарабатывать, благо спрос — огромен.
Зачем это нужно? Здесь у каждой покупающей девушки своя мотивация: проверка мужских чувств, розыгрыш, а то и откровенный шантаж.
Чем может обернуться подобная шутка? Помог ли кому-то липовый тест склеить отношения? Правда ли, что жертвами аферисток с купленными двумя полосками становятся даже богатые и знаменитые? И что бывает, если обман вскрывается?
Подробности — в специальном репортаже «Итогов дня».
Зачем это нужно? Здесь у каждой покупающей девушки своя мотивация: проверка мужских чувств, розыгрыш, а то и откровенный шантаж.
Чем может обернуться подобная шутка? Помог ли кому-то липовый тест склеить отношения? Правда ли, что жертвами аферисток с купленными двумя полосками становятся даже богатые и знаменитые? И что бывает, если обман вскрывается?
Подробности — в специальном репортаже «Итогов дня».
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