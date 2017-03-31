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  • 31.03, 02:03
    Соцсети возмущены зверствами живодеров в Оренбурге и Перми. жестокость, животные, издевательства, соцсети. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    Соцсети возмущены зверствами живодеров в Оренбурге и Перми

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    Соцсети возмущены зверствами живодеров в Оренбурге и Перми

    Соцсети возмущены зверствами живодеров в Оренбурге и Перми

    Соцсети возмущены зверствами живодеров в Оренбурге и Перми

      В эти дни, когда Госдума начала предварительное обсуждение закона об ответственном отношении к животным, из нескольких регионов страны пришли сообщения о новых зверствах.

      Фотографии, которые обсуждает весь Оренбург, невозможно показать даже в ночном выпуске новостей. Нормальный человек и смотреть их не станет, но многим поневоле пришлось. Оренбургский живодер не только убивал животных, он рассылал незнакомым людям снимки с места преступления.

      Умирающих собак, с дикими травмами, волонтеры отыскали в одном из пермских приютов. Спасти удалось не всех. Ветеринары предположили, что над животными издевались. Но служащие приюта только машут руками: это же собаки, сами над собой измывались до полусмерти.

      Казалось, история хабаровских живодерок, должна была хотя бы кого-то научить. Девушки, убивавшие собак, под стражей, обвинение просит для них реальные сроки заключения. Но слишком часто к таким преступлениям относятся спустя рукава: ну, не человека же забили.

      Пока ничего не известно о том, заведены ли уголовные дела, собираются ли хотя бы начать проверку этих случаев. И это еще один маркер, на который обращают внимание: мало принять закон, нужно заставить его исполнять.

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