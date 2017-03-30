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  • 31.03, 00:33

    Полицейские задержали москвича, устроившего стрельбу на юге столицы

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    Полицейские задержали москвича, устроившего стрельбу на юге столицы

    Полицейские задержали москвича, устроившего стрельбу на юге столицы

    В Бирюлёве Западном задержали мужчину, устроившего стрельбу на улице и угрожавшего прохожим.

    Сообщения о вооруженном мужчине на Медынской улице поступили около 17:00. Очевидцы сообщили, что мужчина с пистолетом в руке произвел выстрел в воздух, а также угрожал прохожим.

    На место ЧП был направлен наряд полиции. Нарушитель спокойствия при задержании направил на полицейских пистолет и попытался выстрелить, однако произошла осечка.

    У мужчины изъяли пистолет системы ТТ. Пистолет и патроны направлены на исследование.

    Задержанный был доставлен в полицию, им оказался неоднократно судимый местный житель. Проводится проверка, сообщает РИА Новости.

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