Полицейские задержали москвича, устроившего стрельбу на юге столицы

В Бирюлёве Западном задержали мужчину, устроившего стрельбу на улице и угрожавшего прохожим.
Сообщения о вооруженном мужчине на Медынской улице поступили около 17:00. Очевидцы сообщили, что мужчина с пистолетом в руке произвел выстрел в воздух, а также угрожал прохожим.
На место ЧП был направлен наряд полиции. Нарушитель спокойствия при задержании направил на полицейских пистолет и попытался выстрелить, однако произошла осечка.
У мужчины изъяли пистолет системы ТТ. Пистолет и патроны направлены на исследование.
Задержанный был доставлен в полицию, им оказался неоднократно судимый местный житель. Проводится проверка, сообщает РИА Новости.
На место ЧП был направлен наряд полиции. Нарушитель спокойствия при задержании направил на полицейских пистолет и попытался выстрелить, однако произошла осечка.
У мужчины изъяли пистолет системы ТТ. Пистолет и патроны направлены на исследование.
Задержанный был доставлен в полицию, им оказался неоднократно судимый местный житель. Проводится проверка, сообщает РИА Новости.
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