Сторонники и противники Эрдогана устроили поножовщину в Брюсселе

Как минимум три человека пострадали в результате драки между сторонниками и противниками Эрдогана перед турецким посольством в Брюсселе.
По данным местных СМИ, сторонники турецкого президента напали на курдов. Один из пострадавших ранен в живот, он находится в тяжелом состоянии.
В стычку пришлось вмешаться полиции. Проводится расследование, сообщает РИА Новости.
К зданию посольства люди пришли для участия в референдуме по вопросам внесения изменений в конституцию Турции.
В стычку пришлось вмешаться полиции. Проводится расследование, сообщает РИА Новости.
К зданию посольства люди пришли для участия в референдуме по вопросам внесения изменений в конституцию Турции.
Latest pictures from the scene of multiple stabbings in Brussels city centre https://t.co/GL5c0ypFzE pic.twitter.com/sFP31Owlv5— Daily Star (@Daily_Star) 30 марта 2017 г.
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