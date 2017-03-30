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  • 30.03, 23:01

    Сторонники и противники Эрдогана устроили поножовщину в Брюсселе

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    Сторонники и противники Эрдогана устроили поножовщину в Брюсселе

    Сторонники и противники Эрдогана устроили поножовщину в Брюсселе

    Сторонники и противники Эрдогана устроили поножовщину в Брюсселе
  • Фото Associated Press © 2017, Olivier Matthys

    • Как минимум три человека пострадали в результате драки между сторонниками и противниками Эрдогана перед турецким посольством в Брюсселе.

    По данным местных СМИ, сторонники турецкого президента напали на курдов. Один из пострадавших ранен в живот, он находится в тяжелом состоянии.

    В стычку пришлось вмешаться полиции. Проводится расследование, сообщает РИА Новости.

    К зданию посольства люди пришли для участия в референдуме по вопросам внесения изменений в конституцию Турции.

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