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  • 30.03, 23:01

    Фигуристы Тарасова и Морозов взяли бронзу ЧМ

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    • Фото РИА Новости, Александр Вильф
    Фигуристы Тарасова и Морозов взяли бронзу ЧМ

    Фигуристы Тарасова и Морозов взяли бронзу ЧМ

    Фигуристы Тарасова и Морозов взяли бронзу ЧМ
  • Фото РИА Новости, Александр Вильф

    • На чемпионате мира по фигурному катанию россияне Евгения Тарасова и Владимир Морозов стали третьими в соревнованиях спортивных пар.

    За короткую и произвольную программы российская пара получила в сумме 219,03 балла и заняла третье место. Победу одержал китайский дуэт Суй Вэньцзин — Хань Цун (232,06). Представители Германии Алёна Савченко и Брюно Массо стали вторыми (230,30).

    ФФКР опротестует лишение Тарасовой и Морозова одного балла по итогам произвольной программы. Об этом ТАСС сообщила наставник фигуристов Нина Мозер.

    Нина Мозер, тренер: «На льду лежал синий тейп, судьи посчитали, что он принадлежит Евгении, но это не так. За это нам сняли балл, а в наше время это очень много».

    В фигурном катании спортсмены наказываются снятием балла, если на лед падает часть костюма или любой другой посторонний предмет, принадлежащий спортсмену.

    Что касается выступления других российских пар, Ксения Столбова и Фёдор Климов стали пятыми (206,72), а Наталья Забияко и Александр Энберт показали 12-й результат (192,54).

    По итогам соревнований спортивных пар Россия получила максимальное число квот на Олимпийские игры 2018 года — три. Для того, чтобы получить наибольшее представительство страны в каждой дисциплине, спортсменам нужно занять первое или второе место, или же выступить так, чтобы сумма двух лучших мест была меньше или равна 13.

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