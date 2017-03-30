Магнитогорский «Металлург» вышел в финал Кубка Гагарина

Магнитогорский «Металлург» стал вторым финалистом Кубка Гагарина, выиграв у казанского «Ак Барса» четвертый матч полуфинальной серии
плей-офф КХЛ.
Игра, состоявшаяся в четверг в Казани, завершилась со счетом 4:1 в пользу «Магнитки». Победу гостям принесли Ян Коварж (6-я минута), Виктор Антипин (11), Сергей Мозякин (27) и Денис Платонов (46). Единственная шайба хозяев на счету Иржи Секача (19).
Счет в серии до четырех побед стал 4:0 в пользу действующего обладателя Кубка Гагарина «Магнитки». В финале «Металлургу» предстоит борьба с питерским СКА.
Ярославский «Локомотив» в шестой раз стал бронзовым призером чемпионата России по хоккею. Это произошло после поражения «Ак Барса» от «Магнитки». Команда из Ярославля набрала в регулярном чемпионате на одно очко больше, чем казанцы, имеющие в активе 109 очков.
Счет в серии до четырех побед стал 4:0 в пользу действующего обладателя Кубка Гагарина «Магнитки». В финале «Металлургу» предстоит борьба с питерским СКА.
Добро пожаловать в Финал Кубка Гагарина 2017, @MetallurgMgn. В 3-й финал за 4 сезона. pic.twitter.com/5YTDzYWIGZ— КХЛ (@khl) 30 марта 2017 г.
Ярославский «Локомотив» в шестой раз стал бронзовым призером чемпионата России по хоккею. Это произошло после поражения «Ак Барса» от «Магнитки». Команда из Ярославля набрала в регулярном чемпионате на одно очко больше, чем казанцы, имеющие в активе 109 очков.
«Локомотив» — бронзовый призёр КХЛ и Чемпионата России сезона 2016/2017 гг! pic.twitter.com/AP7CBRV1hm— HC Lokomotiv (@hclokomotiv) 30 марта 2017 г.
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