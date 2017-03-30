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  • 30.03, 23:01

    Магнитогорский «Металлург» вышел в финал Кубка Гагарина

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    • Фото РИА Новости, Максим Богодвид
    Магнитогорский «Металлург» вышел в финал Кубка Гагарина

    Магнитогорский «Металлург» вышел в финал Кубка Гагарина

    Магнитогорский «Металлург» вышел в финал Кубка Гагарина
  • Фото РИА Новости, Максим Богодвид

    • Магнитогорский «Металлург» стал вторым финалистом Кубка Гагарина, выиграв у казанского «Ак Барса» четвертый матч полуфинальной серии плей-офф КХЛ.

    Игра, состоявшаяся в четверг в Казани, завершилась со счетом 4:1 в пользу «Магнитки». Победу гостям принесли Ян Коварж (6-я минута), Виктор Антипин (11), Сергей Мозякин (27) и Денис Платонов (46). Единственная шайба хозяев на счету Иржи Секача (19).

    Счет в серии до четырех побед стал 4:0 в пользу действующего обладателя Кубка Гагарина «Магнитки». В финале «Металлургу» предстоит борьба с питерским СКА.


    Ярославский «Локомотив» в шестой раз стал бронзовым призером чемпионата России по хоккею. Это произошло после поражения «Ак Барса» от «Магнитки». Команда из Ярославля набрала в регулярном чемпионате на одно очко больше, чем казанцы, имеющие в активе 109 очков.

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