Россиянам пока не позволят голосовать на выборах через Интернет

Внедрять
интернет-голосование в России пока не будут. Об этом заявила секретарь Центральной избирательной комиссии РФ Майя Гришина.
В интервью газете «Известия» Гришина рассказала, что в ряде стран голосование через Интернет действительно применяется. Оно представляет собой аналог досрочного голосования. Это удобно, поскольку дает возможность поддержать кандидата без привязки к своему месту нахождения.
Майя Гришина: «Некоторые считают, что технически это решаемо, но риски есть, и многие страны не торопятся вводить интернет-голосование».
Она отметила, что интернет-голосование нельзя ввести «одним кликом», требуется огромный комплекс мероприятий, в том числе защита персональных данных, гарантии голосования без давления со стороны, идентификация избирателя, а также соблюдение тайны голосования.
Майя Гришина: «Некоторые считают, что технически это решаемо, но риски есть, и многие страны не торопятся вводить интернет-голосование».
Она отметила, что интернет-голосование нельзя ввести «одним кликом», требуется огромный комплекс мероприятий, в том числе защита персональных данных, гарантии голосования без давления со стороны, идентификация избирателя, а также соблюдение тайны голосования.
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