#ТЫСУПЕР!
Премия «Ника»
ТВ-Эфир
Премия «Ника»
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт–Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 31.03, 00:33

    Россиянам пока не позволят голосовать на выборах через Интернет

    комментировать

    Россиянам пока не позволят голосовать на выборах через Интернет

    Россиянам пока не позволят голосовать на выборах через Интернет

    Внедрять интернет-голосование в России пока не будут. Об этом заявила секретарь Центральной избирательной комиссии РФ Майя Гришина.

    В интервью газете «Известия» Гришина рассказала, что в ряде стран голосование через Интернет действительно применяется. Оно представляет собой аналог досрочного голосования. Это удобно, поскольку дает возможность поддержать кандидата без привязки к своему месту нахождения.

    Майя Гришина: «Некоторые считают, что технически это решаемо, но риски есть, и многие страны не торопятся вводить интернет-голосование».

    Она отметила, что интернет-голосование нельзя ввести «одним кликом», требуется огромный комплекс мероприятий, в том числе защита персональных данных, гарантии голосования без давления со стороны, идентификация избирателя, а также соблюдение тайны голосования.

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    ntv.ru

    НТВ в социальных сетях

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru