#ТЫСУПЕР!
Выжить любой ценой
ТВ-Эфир
Выжить любой ценой
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт–Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 30.03, 23:01

    Рособрнадзор запретил прием в три государственных вуза

    1 комментарий

    Рособрнадзор запретил прием в три государственных вуза

    Рособрнадзор запретил прием в три государственных вуза

    Рособрнадзор за последнюю неделю запретил прием в три государственных вуза. Об этом сообщается на сайте ведомства.

    Отмечается, что запрещен прием студентов на год в Иркутский государственный аграрный университет имени А. А. Ежевского, Санкт-Петербургский государственный институт кино и телевидения, Орловский государственный аграрный университет имени Н. В. Парахина.

    Данные учебные заведения не исполнили предписания, выданные после проверок, проводившихся с 24 по 30 марта 2017 года.

    Рособрнадзор также лишил госаккредитации московский филиал Российской международной академии туризма по направлениям «промышленная экология и биотехнологии» и «сервис и туризм». Кроме этого, прекращено действие лицензии Кисловодского института экономики и права, а также приостановлена лицензия Санкт-Петербургского института гуманитарного образования.

    В случае приостановки или аннулирования лицензии вуз обязан перевести студентов в другие учебные заведения с сохранением условий обучения.

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    ntv.ru

    НТВ в социальных сетях

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru