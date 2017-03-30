Рособрнадзор запретил прием в три государственных вуза

Рособрнадзор за последнюю неделю запретил прием в три государственных вуза. Об этом сообщается на сайте ведомства.

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Отмечается, что запрещен прием студентов на год в Иркутский государственный аграрный университет имени А. А. Ежевского, Санкт-Петербургский государственный институт кино и телевидения, Орловский государственный аграрный университет имени Н. В. Парахина.



Данные учебные заведения не исполнили предписания, выданные после проверок, проводившихся с 24 по 30 марта 2017 года.



Рособрнадзор также лишил госаккредитации московский филиал Российской международной академии туризма по направлениям «промышленная экология и биотехнологии» и «сервис и туризм». Кроме этого, прекращено действие лицензии Кисловодского института экономики и права, а также приостановлена лицензия Санкт-Петербургского института гуманитарного образования.



В случае приостановки или аннулирования лицензии вуз обязан перевести студентов в другие учебные заведения с сохранением условий обучения.