Няня избила годовалого ребенка в Башкирии: видео

Башкирские следователи начали проверку после публикации в Интернете видео, на котором няня избивает годовалого малыша.
На записи видно, как женщина избивает малыша, насильно укладывает его спать и часами игнорирует его плач. Автор сюжета утверждает, что скрытая видеозапись сделана родителями ребенка, а на видео запечатлена няня.
Как сообщает РИА Новости со ссылкой на СУ СК по Башкирии, «следователи начали доследственную проверку по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности».
В СК отметили, что следователи установят личность женщины на видео и проведут опрос родителей малыша.
Как сообщает РИА Новости со ссылкой на СУ СК по Башкирии, «следователи начали доследственную проверку по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности».
В СК отметили, что следователи установят личность женщины на видео и проведут опрос родителей малыша.
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