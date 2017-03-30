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  • 30.03, 21:31
    Няня избила годовалого ребенка в Башкирии: видео. Башкирия, дети и подростки, драки и избиения, жестокость. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    Няня избила годовалого ребенка в Башкирии: видео

    2 комментария
    Няня избила годовалого ребенка в Башкирии: видео

    Няня избила годовалого ребенка в Башкирии: видео

    Няня избила годовалого ребенка в Башкирии: видео

      Башкирские следователи начали проверку после публикации в Интернете видео, на котором няня избивает годовалого малыша.

      На записи видно, как женщина избивает малыша, насильно укладывает его спать и часами игнорирует его плач. Автор сюжета утверждает, что скрытая видеозапись сделана родителями ребенка, а на видео запечатлена няня.

      Как сообщает РИА Новости со ссылкой на СУ СК по Башкирии, «следователи начали доследственную проверку по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

      В СК отметили, что следователи установят личность женщины на видео и проведут опрос родителей малыша.

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