«Красный Бор» под Петербургом накроют мембраной

До 7 лет может уйти на консервацию полигона токсичных отходов, о котором сообщили в профильном комитете Смольного.
Сегодня представители комитета по природопользованию Петербурга на заседании рабочей группы по ликвидации экологического вреда озвучили сроки консервации полигона «Красный Бор». На эти работы может уйти от 5 до 7 лет.
Власти предполагают, что избавиться от опасного наследия удастся в четыре этапа. Сначала чиновники предлагают построить комплекс очистных сооружений и защитную от грунтовых вод стену и переработать жидкие отходы. А в освобожденных котлованах разместить накопленные донные отложения.
Рекультивированные участки намерены укрыть мембраной и слоем почвы. Во сколько обойдутся такие планы неизвестно. Однако, по словам главы ответственного ведомства, финансирование вполне адекватное.
Несколько дней назад в Петербурге был арестован руководитель компании «ЭкоГрадСтрой», которая должна была построить новые и рекультивировать закрытые хранилища полигона, так называемые карты.
В результате Следственный комитет возбудил уголовное дело о мошенничестве. Бизнесмена Андрея Градобоева подозревают в хищении как минимум 17 миллионов рублей. Экологи требуют привлечь к ответственности и чиновников Смольного.
Власти предполагают, что избавиться от опасного наследия удастся в четыре этапа. Сначала чиновники предлагают построить комплекс очистных сооружений и защитную от грунтовых вод стену и переработать жидкие отходы. А в освобожденных котлованах разместить накопленные донные отложения.
Рекультивированные участки намерены укрыть мембраной и слоем почвы. Во сколько обойдутся такие планы неизвестно. Однако, по словам главы ответственного ведомства, финансирование вполне адекватное.
Несколько дней назад в Петербурге был арестован руководитель компании «ЭкоГрадСтрой», которая должна была построить новые и рекультивировать закрытые хранилища полигона, так называемые карты.
В результате Следственный комитет возбудил уголовное дело о мошенничестве. Бизнесмена Андрея Градобоева подозревают в хищении как минимум 17 миллионов рублей. Экологи требуют привлечь к ответственности и чиновников Смольного.
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