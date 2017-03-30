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  • 30.03, 21:31
    «Красный Бор» под Петербургом накроют мембраной. Ленинградская область, Санкт-Петербург, экология. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    «Красный Бор» под Петербургом накроют мембраной

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    «Красный Бор» под Петербургом накроют мембраной

    «Красный Бор» под Петербургом накроют мембраной

      До 7 лет может уйти на консервацию полигона токсичных отходов, о котором сообщили в профильном комитете Смольного.

      Сегодня представители комитета по природопользованию Петербурга на заседании рабочей группы по ликвидации экологического вреда озвучили сроки консервации полигона «Красный Бор». На эти работы может уйти от 5 до 7 лет.

      Власти предполагают, что избавиться от опасного наследия удастся в четыре этапа. Сначала чиновники предлагают построить комплекс очистных сооружений и защитную от грунтовых вод стену и переработать жидкие отходы. А в освобожденных котлованах разместить накопленные донные отложения.

      Рекультивированные участки намерены укрыть мембраной и слоем почвы. Во сколько обойдутся такие планы неизвестно. Однако, по словам главы ответственного ведомства, финансирование вполне адекватное.

      Несколько дней назад в Петербурге был арестован руководитель компании «ЭкоГрадСтрой», которая должна была построить новые и рекультивировать закрытые хранилища полигона, так называемые карты.

      В результате Следственный комитет возбудил уголовное дело о мошенничестве. Бизнесмена Андрея Градобоева подозревают в хищении как минимум 17 миллионов рублей. Экологи требуют привлечь к ответственности и чиновников Смольного.

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