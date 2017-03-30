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  • 30.03, 21:31

    ФАС начала расследование в отношении операторов мобильной связи

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    ФАС начала расследование в отношении операторов мобильной связи

    ФАС начала расследование в отношении операторов мобильной связи

    Федеральная антимонопольная служба начала проверку операторов мобильной связи по установке цен на роуминг.

    Как заявил замглавы ФАС Анатолий Голомолзин, от операторов связи ожидают снижения стоимости национального роуминга и отмены внутрисетевого, передает «Интерфакс».

    Анатолий Голомолзин: «В ближайшее время в адрес операторов связи будет направлена детальная информация относительно той работы, которую они ведут по направлению межоператорского взаимодействия, и какие меры принимают по дальнейшему снижению тарифов на услуги связи в роуминге».

    По его словам, целевая установка — «в роуминге, как дома». Он также уточнил, что ФАС проверит взаиморасчеты операторов при оказании услуг в роуминге. Если операторы будут действовать недостаточно активно по снижению стоимости национального роуминга и отмены внутрисетевого, то ведомство может принять принудительные меры, передает ТАСС.

    Анатолий Голомолзин: «Часть пути они (операторы — ред.) прошли, вторую часть пути им самостоятельно в полном объеме не удалось. В этом случае мы будем в пределах своей компетенции давать предложения по дальнейшему снижению тарифов связи на услуги в национальном роуминге при полной отмене внутрисетевого роуминга. Это означает, что мы переходим в категорию наших действий, которые мы называем антимонопольным расследованием».

    Ранее Голомолзин заявил, что внутрисетевой роуминг прекратит действовать в России в период с июля по сентябрь. Он уточнял, что роуминг допустим только в том случае, если абонент находится в регионе, где нет сети его оператора, и ему приходится пользоваться сетью другого.

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